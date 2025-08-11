¡ÖËèÆü¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×50ºÐ²á¤®¤¿¤é¡Ø¤æ¤ë¶Ú¥È¥ì¡ÙÅ¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¡È¤ª¼ê·Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É3Áª
¡ÖÃæÇ¯°Ê¹ß¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎË»¤·¤µ¤Ç±¿Æ°µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ÇÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¸ú²Ì¤â½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤ä¤ëµ¤¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ú²èÁü¤ÇÀâÌÀ¡ÛÀìÌç²È¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡ÈÃæ¹âÇ¯¸þ¤±¡É¤æ¤ë¶Ú¥È¥ì3Áª
·ò¹¯¤ÈÏ·²½ËÉ»ß¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢³Æ¼ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¡¢ºäµÍ¿¿Æó¤µ¤ó¡£
¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°ºî¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËýÀÅª¤ÊÈè¤ì¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¶ÚÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡×¡ÊºäµÍ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºäµÍ¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¶Ú¥È¥ì¡Ê¼¡¥Ú¡¼¥¸»²¾È¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡È¤æ¤ë¤µ¡É¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¿Éü¤ÇÆñ°×ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¡¢±¿Æ°·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï20Âå¡£¤½¤Î¸å¤Ï1Ç¯¤Ç0¡¦5¡Á1%¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÚÆùÎÌ¤Ï20Âå¤Î90%¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤¹¡£´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Ï20Âå¤Î70%¤Þ¤Ç¥À¥¦¥ó¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÚÆù¤¬¸º¤ì¤Ð´ØÀá¤ä¹ü¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Í×»Ù±ç¤äÍ×²ð¸î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡È¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡É¤Ë´Ù¤ë¤ª¤½¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÆÀºö¡£50Âå¤Ï¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Îä¤¨¤ÎÍ½ËÉ¤äÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤â´üÂÔ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¾¤Î·ìÎ®Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¸þ¾å¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢²Æ¾ì¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈºäµÍ¤µ¤ó¡£
¡Ö´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÂÎ²¹Ä´Àáµ¡Ç½¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¡¢½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤ä¤¹¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÚÆù¤Ï¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¿åÊ¬ÊÝ»ýÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ã¦¿å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡×
Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ÎÌó7³ä¤¬²¼È¾¿È¤Ë½¸¤Þ¤ë
¡ÖÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò°ìµ¤¤ËÃÃ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï²¼È¾¿È¡£¿Í´Ö¤ÏÆóËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤Î½Å¤ß¤ò»Ù¤¨¡¢»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¶¯¤¤¶ÚÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ï¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î60¡Á70%¤Ë¤â¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶¯¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¿ê¤¨¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¸½Âå¿Í¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤¬¸²Ãø¤Ë¡£
¡Ö²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤¬¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤º¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿¤ê¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¡¢¶Ú¥È¥ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤ò½½Ê¬¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Â®¶Ú¤È¤¤¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ä³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÆù¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÃÃ¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¤äÉé²Ù¤Î¹â¤¤±¿Æ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºäµÍ¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤¬¥À¥ó¥Ù¥ë¤ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î½Å¤ê¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡£ËèÆü¹Ô¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ï¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¤¿¶ÚÆù¤Ï¡¢ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ°é¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶Ú¥È¥ì¸å¤Ï¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¡¢Åü¼Á¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÀÝ¼è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢²óÉü¤òÂ¥¤½¤¦¡£Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¾¯¤·Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£
¡¡¸úÎ¨Åª¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï48»þ´Ö¡Á72»þ´Ö¡¢¤Ä¤Þ¤êËèÆü¤è¤ê¤â¡¢2¡¢3Æü¤ª¤¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í·ë²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¹Ô¤¦ºÝ¤ÏÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ØÀá¤ä¹ü¤ÎÏ·²½¤¬¿Ê¤ß¡¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀá¤Ë°ãÏÂ´¶¤äÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶Ú¥È¥ì¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ÚÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¡£°ìÀ¸Êâ¤±¤ëÂ¹ø¡¢¸µµ¤¤Ê¿ÈÂÎ¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁáÂ®¡¢¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡
¢¨²Æ¾ì¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤ò·ç¤«¤µ¤º¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò
ÂÎÆâ¤ÎÌó60%¤Ï¿åÊ¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤È¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤äÈèÏ«´¶¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤¬¡£´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤±¿Æ°Ãæ¤ÏÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡¢ÎÐÃã¤ä¹ÈÃã¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡£ÇþÃã¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼¡¢¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐOK¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ê¤éÌµÅü¤ÎÃº»À¿å¡£ËþÊ¢´¶¤¬¤¢¤ê¿©»ö¤ÎÁ°¤Ë°û¤á¤Ð¿©¤Ù¤¹¤®¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¡ý
ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¡Ãæ¹âÇ¯¸þ¤±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
²È»ö¤ä»Å»ö¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡£¶ÚÆù¤äÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤º¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
°ìÀ¸Êâ¤±¤ëÂ¹ø¤òÌÜ»Ø¤¹!¡Ú³¬ÃÊ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¡ü1¡Á2¥Õ¥í¥¢¤Ç1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½µ2¡Á3²ó
³¬ÃÊ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢2ÃÊÌÜ¤Ëº¸µÓ¤ò¤Î¤»¤ë¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤ä¤äÁ°·¹»ÑÀª¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±º¸Â¦¤Î¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¿ÈÂÎ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£Î¾µÓ¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤é¡¢±¦µÓ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¾å¤ê¡¢º¸±¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
²¼È¾¿È¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃÃ¤¨¤ÆÂÎ´´¤â¥¢¥Ã¥×¡Ú¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡Û
¡ü1¥»¥Ã¥È¡¡4¡Á10²ó
¡üµÙÂ©1Ê¬¡Ê3¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ë
STEP1
ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¤¢¤ê°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë°Ø»Ò¤òÍÑ°Õ¡£ºÂÌÌ¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤ê¹Å¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£¤Þ¤º¡¢Àõ¤¯¹ø¤«¤±µÓ¤Ï¹øÉý¤Ë³«¤¼êÁ°¤Ë°ú¤¯¡£¼ê¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¸òº¹¤µ¤»¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¡¢Î¾µÓ¤ËÂÎ½Å¤ò¤Î¤»¤ë¡£
STEP2
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é1ÉÃ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é2¡Á4ÉÃ¤«¤±¤Æ¹ø¤ò²¼¤í¤·¸µ¤Î·Á¤ËÌá¤ë¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ò4¡Á10²óÂ³¤±¤Æ1¥»¥Ã¥È¤È¤·¡¢1Ê¬´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¶´¤ß¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é¤â¤¦1¥»¥Ã¥È¡£¹Ô¤¦¤Î¤Ï3¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡×¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤à¤¯¤ß¤â²ò¾Ã¡Ú¤«¤«¤È¾å¤²¡Û
¡ü1¥»¥Ã¥È¡¡4¡Á10²ó
¡üµÙÂ©1Ê¬¡Ê3¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ë
STEP1
ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¤¢¤ë°Ø»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÊÉ¤Ë´ó¤»¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¡£°Ø»Ò¤Î°ìÊâ¸å¤í¤ËÎ©¤Á¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢Éª¤ÈÉ¨¤ò¿¤Ð¤¹¡£Æ¬¤«¤éµÓ¤Þ¤Ç¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£±¦Â¼ó¤òº¸Â¼ó¤Ë¤«¤±¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é1ÉÃ¤«¤±¤Æ¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
STEP2
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é1ÉÃ¤Çº¸µÓ¤Î¤«¤«¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯¾å¤²¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤Ë¡£Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é2¡Á4ÉÃ¤«¤±¤Æ¸µ¤Î·Á¤ËÌá¤ë¡£4~10²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢1Ê¬´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¶´¤ß±¦µÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡£¤³¤ì¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¤·¡¢¹Ô¤¦¤Î¤Ï3¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È!¶Ú¥È¥ìQ&A¡¡PART1
¶ÚÆù¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤òºäµÍ¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥µ¡¼¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤ë¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤â¥á¥¥á¥!
Q¡§¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë?
A¡§¡Ö¤Þ¤º¤Ï2¤«·î¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¤Ï3¤«·î¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¶Ú¥È¥ì¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ËÂ¿¤¤ÍýÍ³¤¬¡¢¡È¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â1¤«·î¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ú²Ì¤¬É½¤Ë¸½¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò¥é¥¯¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²ÙÊª¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤È¡¢¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤Î´ü´Ö¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢¶ÚÆù¤¬ÈîÂç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤â2¤«·î¡¢ÃÙ¤¤¿Í¤À¤È3¤«·î¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Q¡§¶Ú¥È¥ì¸å¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï?
A¡§¡Ö¶Ú¥È¥ì¸å¤¹¤°¤Î¡È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡É¤Ç¸ú²Ì¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¸å¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¤Ë¡¢¶ÚÆù¤òÃ¦ÎÏ¤µ¤»¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤·¤¿¶ÚÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ìÎ®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¶ÚÆù¤Î¹çÀ®¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¸ú²Ì¤¬ÇÜÁý¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢¨¼Â¤Ï°±Æ¶Á!¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ä¾¸å¤ÎÆþÍá¤ËÃí°Õ
Ç®¤òÆ¨¤¬¤½¤¦¤ÈÈé²¼¤äËö¾¿¤Î·ìÎ®¤¬Áý¤¨¡¢¶ÚÆù¤Î·ìÎ®¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÈèÏ«Êª¼Á¤Î½üµî¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÈèÏ«²óÉü¤òÂ¥¤·¤Æ¤«¤éÆþÍá¤ò¡£Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
Q¡§¶ÚÆù¤¬1kg¤Ä¤¯¤È²¿ºÐ¼ãÊÖ¤ë?
A¡§¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ºÐ¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤!¡×
¡Ö¶ÚÆù¤Ï10Ç¯¤ÇÌó1kgÅÙ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¶ÚÆù¤ò1kg¤Ä¤±¤ì¤Ð10ºÐ¼ãÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï¿ÈÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¼ã¤µ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÃ¤¨¡¢Áý¤ä¤·¤¿¶ÚÆù¤¬´ØÀá¤ä¹ü¤ò¼é¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹ü¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ü²êºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÀ°¤¨¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤È¤¤¤Ã¤¿ÈþÍÆÅª¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï·ò¹¯¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È!¶Ú¥È¥ìQ&A¡¡PART2
Q¡§±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¶Ú¥È¥ì¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë?
A¡§¡Ö±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤³¤½¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤âÉé²Ù¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Â¤Ï¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ä±¿Æ°·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶ÚÆù¤À¤±¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¤¿¤¤Éô°Ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃé¼Â¤Ë³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¾·×¤ÊÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤À¤«¤é¤ÈÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¤Ë¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
Q¡§¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¯¤ÈÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë?
A¡§¡ÖÂÎ²¹¤ò¾å¤²ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶ÚÆù¤ÏÇ®È¯À¸ÁõÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÇ®¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¿ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ì±ÕÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÃ´¤¦Çò·ìµå¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤òÌµÆÇ²½¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ìÎ®¤¬ÂÚ¤êÎä¤¨¤ë¤ÈÇò·ìµå¤ÎÎ®¤ì¤âË¸¤²¤é¤ì¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶Ú¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¼£ÎÅÌô¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¨´ØÀá¤Ë¾ã³²¤äÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¤¥é¥¹¥È/Æâ»³¹°Î´¡¡¼èºà¡¦Ê¸/¾®ÎÓ¸·Ã