¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¥Ð¥¹¥±¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥½¥ó¤¬Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥¢¥àÀï¤ËÂç¾¡
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥°¥ë¡¼¥×B ÆüËÜ102-63¥°¥¢¥à(8Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À)
¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ(FIBA¥é¥ó¥¯21°Ì)¤Ï¡¢3ÀïÌÜ¤Î¥°¥¢¥à(FIBA¥é¥ó¥¯88°Ì)Àï¤ËÄ©¤ß¡¢100ÅÀÄ¶¤¨¤ÇÂç¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ç¤Ï½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼12¿ÍÁ´°÷¤¬ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£»î¹çÁ´ÂÎ¤Ç20ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥¢¥à¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥½¥óÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÆÀÅÀ·è¤á¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÆÀÅÀ·è¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬Âè2Q¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥½¥óÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤ó¤ÀÎ¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ»î¹ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤«¥ì¥Ð¥Î¥ó¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£