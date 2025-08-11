カジノ系サイト『CasinoHawks』のスーパーコンピューターによる予測で、プレミアリーグ2025-26シーズンの得点王候補トップ5にアーセナルの新戦力が入ったことが判明した。同モデルは開幕直前に発表され、ゴールデンブーツ争いの行方を数値で弾き出している。『Daily Mail』が伝えている。



予測は過去の成績やxGを基に、各選手のゴール数をポアソン分布でシミュレーションする方法で算出された。その結果、アーリング・ハーランドが68.3％で最有力、2番手のモハメド・サラーは10.7%とアフリカネイションズカップによる離脱の影響で大きく確率を下げた。アレキサンデル・イサクは8.0％で3番手に入り、今夏アーセナルに加入したヴィクトル・ギェケレシュは4.1%で4番手に食い込んだ。昨季20ゴールを決めたクリス・ウッドも3.8%で5番手と上位に位置している。





一方、今夏マンチェスター・ユナイテッドに加入したベンジャミン・シェシュコはRBライプツィヒでリーグ戦13得点を挙げたが、今季得点王になる確率は0.01％と低評価だ。チームメイトのブルーノ・フェルナンデスの方が0.04％で上位に位置づけられている。昨季はサラーが29得点で首位を独走し、イサク（23得点）、ハーランド（22得点）が追随した。今季は誰が熾烈な得点王争いを制し、頂点に立つのか。リーグ優勝と並び、ゴールデンブーツの行方にも大きな注目が集まる。