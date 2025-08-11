BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë!!¡ÖÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç29ºÐ¥Ñ¥ê¾®Î¹¹Ô¡×
BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¡¢29ºÐ¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³¹Ãæ¤Ç²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤ò¼«Í³¤ËËþµÊ¤¹¤ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥¹¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¡É¡ÖÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï8·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ôµ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ÇÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥Ñ¥ê¤ò»¶ºö¡£È±¤ò¼«Á³¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢µ¤¼è¤é¤Ê¤¤Æü¾ïÅª¤ÊÉþÁõ¤ÇÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»Ô¾ì¤ä³¹³Ñ¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÇã¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦»Ñ¤â¡£ÌÀ¤ë¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢Î¹¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢³¹Ãæ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¿°¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢³¹¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ê¤Î¶õµ¤¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¡£Âç¤¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¼ê¤Ë³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦»Ñ¤â¸«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï8·î2Æü¤È3Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇBLACKPINK¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØDEADLINE¡Ù¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤È¾ÈÌÀ¤òÇØ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÊü¤Á¡¢·×11Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï²½¾Ñµ¤¤Î¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¡¢29ºÐ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¾ï¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
(µ»öÄó¶¡=OSEN)
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4²¯·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£