お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、女優の二階堂ふみ（30）との結婚を電撃発表から一夜明けた11日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演し、トレードマークの赤い服でデートしていたことを明かした。

MCの谷原章介が「よくバレなかったよね、デート」とトレードマークの赤い服について触れると、「意外となんとかなるもんですね。この（赤い服の）感じで。でも、さすがに旅行とか行く時はトーンは落としますけれども」と話した。

また、二階堂をどう呼んでいるかについて「私は、二階堂さんのことを“社長”と呼んでいます」などと明かした。

前日10日にそれぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は報告文書で「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづっていた。二階堂はインスタグラムにこの文章を載せた上で、「4649！」と書き加えた。