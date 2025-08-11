今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『gabgab_gongon』へ投稿された、元野犬「ゴンさん」の様子です。警戒心が強いゴンさんが周りに人がいないとどう過ごしているのか、飼い主さんがこっそり観察してみたところ「無邪気で可愛いな」「見てて飽きない」と評判で、5万回以上再生されています。

【動画：警戒心が強い元野犬の子犬→人がいないときに、こっそり観察してみたら…】

別の部屋でカメラを通して様子を見てみると…？

この日、ゴンさんのことを別の部屋から観察していた飼い主さん。元野犬のゴンさんは怖がりで警戒心が強く人が傍にいると緊張してしまうため、人が周りにいなければどう過ごすのかが気になったのだとか。

するとカメラには、エリザベスカラーを外してしまい身軽になったゴンさんの姿が。しばらくカメラを気にしている様子でしたが、やがて「遊び放題だ！」とばかりにお気に入りのテニスボールで遊び始めたといいます。

イタズラ好きな子供のように大はしゃぎ！

ボールに飽きると、他のおもちゃを次々に使って大はしゃぎのゴンさん。一通り遊んだ後は先住猫ガブさんの水を飲み始め、やって来たガブさんから「飲んだ？」と視線を向けられるも「飲んでいません」と知らないふり。

ガブさんは人なれしていないゴンさんを何かと気にかけてくれているそうで、普段はゴンさんも兄貴として慕っているのだとか。そんな兄貴の水をこっそり飲んでしまう、イタズラっ子の一面もあるようです。

簡単には解けない警戒心

こんな風にカメラの中では元気に遊んでいたゴンさんですが、まだ人前ではほとんど動かず、飲んだり食べたりということもしません。人の動きに敏感でくつろぐこともなく、おもちゃを転がしても目で追う程度なのだとか。

それだけに、人が周りにいないところで無邪気に遊ぶ様子を見て、ギャップを愛らしく思うと同時に困惑したという飼い主さん。いつか飼い主さんの前でもその可愛い姿を見せてくれる日まで、ゆっくり見守っていきたいです。

投稿へは「人がいないとウッキウキ♪わかりやすいｗ」「最後ドーナツに埋もれてるのたまらん」「人いない時のヒャッハーぶりがｗこれが素なんでしょうね」「いつか人前でも見せて欲しい♡」「怖いの忘れて夢中で遊んでいる赤ん坊姿、可愛いですね」「ガブくんの堂々としてる兄貴っぷりが素晴らしいですね♡」など、小さな子供のように無邪気に遊ぶゴンさんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと1000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『gabgab_gongon』では、兄貴肌の先住猫「ガブさん」と元野犬の弟分「ゴンさん」という、性格は真逆だけど仲良しコンビの可愛らしい日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「gabgab_gongon」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。