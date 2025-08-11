◇米男子プロゴルフツアー プレーオフ第１戦 フェデックス・セントジュード選手権 最終日（１０日、テネシー州ＴＰＣサウスウィンド＝７２８８ヤード、パー７０）

３８位で出た前年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算７アンダーの１７位で大会を終えた。ポイントレース上位５０人が進むプレーオフ第２戦ＢＭＷ選手権（１４〜１７日、メリーランド州・ケイブスバレーＧＣ）へ、２１位で進んだ。

５番でグリーン右からチップインバーディーを決めた。７番でこの日唯一のボギーを喫したが、８番パー３で第１打を３メートルに運びバウンスバック。１３番で１６２ヤードの第２打を１メートル強につけるなど、後半４つのバーディーで伸ばした。

ホールアウト後「最終戦に行くためには（ポイントを）稼いでおきたかったので、来週少し楽にプレーできるようになると思う」と振り返った。ショットに関して「昨日までも悪い状態じゃないけど、ちょっとしたことで突発的にとんでもないミスが出てしまう。それが今日は少なかったということで良かった」と評価した。

４５歳のジャスティン・ローズ（英国）が１６アンダーで並んだＪ・Ｊ・スポーン（米国）とのプレーオフを３ホール目で制し、ツアー１２勝目を挙げた。トミー・フリートウッド（英国）とスコッティ・シェフラー（米国）は１５アンダーで３位だった。

次戦終了時上位３０人が最終戦のツアー選手権（２１〜２４日、ジョージア州・イーストレークＧＣ）で年間王者の座を争う。