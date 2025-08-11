¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤¬¤¤¤¤¡×¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼·ëº§À¸Êó¹ð¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¡¡¡Ö»ä»ö¡×¤È¸¬µõ¤ËÌó1Ê¬¢ª¤¹¤°¤ËÂç±«¡õ¹ÎÍ¹â¹»ÁûÆ°¤Ê¤É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬¡¢11ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡8¡§14¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£½ËÊ¡¤Ë´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È3¿Í¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡Ä¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù·ëº§½ËÊ¡¤ÎÅê¹Æ
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢ÀÖ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡£Ã«¸¶¾Ï²ð¤é¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä»ö¤Ç»þ´Ö¤òÄºÂ×¤·¤Æ¡×¤È¸¬µõ¤Ë´î¤ó¤À¡£Æó³¬Æ²¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤è¤êÁ´¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç±ø¤¤Éô²°¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿·Á¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÁÆ¬¤Î·ëº§¥È¡¼¥¯¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬¶¯¡£¸áÁ°8»þ15Ê¬Âæ¤Ë¤ÏÂç±«¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢·§ËÜ¸©¤Ê¤É¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£¹ÎÍ¹â¹»¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò2²óÀï¤Ç¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬·ëº§À¸Êó¹ð¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Âç±«´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Éâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÏ®¤ê¤Ê¤¬¤éÃ¸¡¹¤È¼õ¤±±þ¤¨¤·¤Æ¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤ÏÁ°Æü¤Î10Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¡¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿·â¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö½Å¤Í¤Æ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¿ÆÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ï¤ª¹µ¤¨Äº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤´Íý²ò¤òÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¡¢1994Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì½Ð¿È¡£¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä½êÂ°¡£¸¸¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø²ÆìÈþ¾¯½÷´Õ¡Ùvol.4¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢1984Ç¯7·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
