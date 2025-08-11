¤â¤¦¤¹¤°70ºÐ¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯¶âÊë¤é¤·¡×¤Ç¡Ö²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ÏËÜÅö¤Ë¡È1³ä¤À¤±¡É¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¡Ö¸¶Â§1³ä¡×¡£¤¿¤À¤·½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹
²ð¸îÊÝ¸±¤ò»È¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¡Ö¸¶Â§1³ä¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤ÉéÃ´¤ÇÉ¬Í×¤Ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°ìÎ§¤Ë1³ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢½êÆÀ¤¬°ìÄê°Ê¾å¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉéÃ´³ä¹ç¤¬2³ä¤ä3³ä¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤òÄ¹¤¯°ÂÄêÅª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉéÃ´³ä¹ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤ÆËèÇ¯·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ýÆþ¤«¤é°ìÄê¤Î¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤Ë¡¢¥Ñー¥È¼ýÆþ¤äÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â²Ã¤¨¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î³ä¹ç¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ËèÇ¯¼«¼£ÂÎ¤«¤éÆÏ¤¯¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÉéÃ´³ä¹ç¾Ú¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸ÊÉéÃ´¤¬2³ä¤ä3³ä¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜ°Â
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉéÃ´³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡ÊÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ç¼ýÆþ¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤òÎã¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜ°Â¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦1³äÉéÃ´¤È¤Ê¤ëÊý
Á°Ç¯¤Î¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×¤¬160Ëü±ßÌ¤Ëþ¤«¤Ä¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¡Ü¤½¤ÎÂ¾½êÆÀ¤¬280Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£
¡¦2³äÉéÃ´¤È¤Ê¤ëÊý
Á°Ç¯¤Î¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×¤¬160Ëü±ß°Ê¾å220Ëü±ßÌ¤Ëþ¤«¤Ä¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¡Ü¤½¤ÎÂ¾½êÆÀ¤¬280Ëü±ß°Ê¾å340Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£
¡¦3³äÉéÃ´¤È¤Ê¤ëÊý
Á°Ç¯¤Î¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×¤¬220Ëü±ß°Ê¾å¤«¤Ä¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¡Ü¤½¤ÎÂ¾½êÆÀ¤¬340Ëü±ß°Ê¾å¡£
Îã¤¨¤Ð¸øÅªÇ¯¶â¤Î¤ß¤ÇÇ¯¼ý¤¬300Ëü±ß¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2³äÉéÃ´¤ÎÌÜ°Â¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¹â¼ýÆþ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¤³¤ì¤è¤êÄã¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ï1³äÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¾Ú½ñ¤Ê¤É¤Ç¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤·¡¢È½Äê¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ½Äê¤Ç¤Ï½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤ÎÍÌµ¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤«¤éÆÏ¤¯¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÉéÃ´³ä¹ç¾Ú¡×¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ÎÈñÍÑ¤ÈÀ¸³èÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¹©É×
¤â¤·ÉéÃ´³ä¹ç¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ë¤ÏËè·î¤Î¾å¸Â¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤â¡Ö¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Í×²ð¸î1¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´1³ä¤Î¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó1Ëü6000±ß¡¢2³ä¤Ê¤é3Ëü3000±ß¡¢3³ä¤Ê¤é5Ëü±ß¶¯¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²ð¸îÊÝ¸±Å¬ÍÑÊ¬¤Î¤ß¤Ç¡¢¿©Èñ¤äµï½»Èñ¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¥µー¥Ó¥¹¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎ³Û¤Ï¼«¼£ÂÎ¤äÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤ËÂ¿¾¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤â»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊ¡»ãÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸º³Û¤äÊä½õÀ©ÅÙ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¤ä½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¤µ¤é¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï1³äÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°70ºÐ¡¢Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Ç²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤ÐÉ¬¤º1³äÉéÃ´¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Ë¤Ï1³äÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½¸½¤Ç¤¹¡£Ç¯¶âÃæ¿´¤ÇÂ¾¤Î½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð1³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤ÎÉû¼ýÆþ¤äÇ¯¶â³Û¤ÎÂ¿¤¤¾ì¹ç¤Ï2³ä¡¦3³ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î½êÆÀ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ËèÇ¯ÆÏ¤¯¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÉéÃ´³ä¹ç¾Ú¡×¤ÇÈ½Äê·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
