¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ½ªÎ»¸å¡¢¤É¤óÄì¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ÈÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡É
¡¡¶¶ÅÄÔè²ì»ÒµÓËÜ¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç10ºÐ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢¡È²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌî¡¹²¼²ÃÄÅÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¢¤Îº¢¡¢ÅÏµ´¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç--Åö»þ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤¬¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÄÖ¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡¡È¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤¬¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡³§ÍÍ¡¢¤´µ¡·ù¤è¤¦¡£±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤Ç¤¹¡£ËèÆü½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¿å½Ð¤·ÎÐÃã¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£7·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÏÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¼Â¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤ó¤ËÍ¹ÊØ¶É¤Î´ÇÈÄ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¸À¤ï¤ì¤¿¤éÀÚ¼ê¤È¤«¤Ï¤¬¤¤È¤«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ò¤É¤¤¡Ö¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë
¡¡20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢¼Çµï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤ò³è¤«¤·¤ÆÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÀÜµÒ¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡£Å¸Í÷²ñ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¡¢Ë®³Ú´ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È½Ð¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤ÏÅÏµ´½Ð±é»þ¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡´é¤ò´Þ¤á¤¿Á´¿È¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤Æ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£Åö»þ½ÕÀè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥¢¥¤¥¹¥Î¥ó¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ä²¼Ãå¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤Ç¤â¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë½Ð¤ë»ö¤¹¤é¤í¤¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¼£¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹¢¡¢³Ü¡¢ÌÜ¤Î¤Õ¤Á¤Ë¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¡£¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÎÃæ¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹¢¤òÁß¤¤à¤·¤ê¡¢µ¤´É¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¤ËÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢¼ó¤ä¤ªÊ¢¤äÂÀ¤â¤â¤ËÁß¤¤à¤·¤Ã¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢»Å»ö¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ê°ìÅÙ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î»öÁ°½àÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÇÈ©¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¡Ë¡£¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ºÞ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë°Ê³°¤Ï¸µµ¤¡¢¤À¤±¤É¤¿¤À²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î»ä¤Ï¡¢µ²¤¨¤ë¿´ÇÛ¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤òÀÕ¤á¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¶¶ÅÄÔè²ì»ÒÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¼£¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²¿¤È¤«ºßÂð¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Í¤Ð¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Î¥ó¤ò¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Î¤´¤È¤¯¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ÅÄÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¶ÅÄ¾Þ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÀÞ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ÊÁ°ÀèÀ¸¤¬CS¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤«½ñ¤¯¤ï¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤ó¤¦¤óÓ¹¤ë»ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¼ýÏ¿¤Ç¤â¤é¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î»æÎ¢¤Ë¡¢Íî½ñ¤¤äÌÑÁÛ¡¢ºîÊ¸¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤â10Ç¯¤Û¤É¤º¤Ã¤È½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÏµ´¤Î»þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ËËè¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ï¢ºÜ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¾¡¼ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¢¤Îº¢¡¢ÅÏµ´¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç--Åö»þ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤¬¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÄÖ¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡¡È¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤¬¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡º£²ó¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£7·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÏÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¼Â¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤ó¤ËÍ¹ÊØ¶É¤Î´ÇÈÄ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¸À¤ï¤ì¤¿¤éÀÚ¼ê¤È¤«¤Ï¤¬¤¤È¤«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ò¤É¤¤¡Ö¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë
¡¡20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢¼Çµï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤ò³è¤«¤·¤ÆÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÀÜµÒ¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡£Å¸Í÷²ñ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¡¢Ë®³Ú´ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È½Ð¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤ÏÅÏµ´½Ð±é»þ¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡´é¤ò´Þ¤á¤¿Á´¿È¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤Æ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£Åö»þ½ÕÀè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥¢¥¤¥¹¥Î¥ó¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ä²¼Ãå¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤Ç¤â¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë½Ð¤ë»ö¤¹¤é¤í¤¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¼£¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹¢¡¢³Ü¡¢ÌÜ¤Î¤Õ¤Á¤Ë¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¡£¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÎÃæ¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹¢¤òÁß¤¤à¤·¤ê¡¢µ¤´É¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¤ËÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢¼ó¤ä¤ªÊ¢¤äÂÀ¤â¤â¤ËÁß¤¤à¤·¤Ã¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢»Å»ö¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ê°ìÅÙ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î»öÁ°½àÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÇÈ©¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¡Ë¡£¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ºÞ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë°Ê³°¤Ï¸µµ¤¡¢¤À¤±¤É¤¿¤À²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î»ä¤Ï¡¢µ²¤¨¤ë¿´ÇÛ¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤òÀÕ¤á¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¶¶ÅÄÔè²ì»ÒÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¼£¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²¿¤È¤«ºßÂð¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Í¤Ð¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Î¥ó¤ò¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Î¤´¤È¤¯¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ÅÄÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¶ÅÄ¾Þ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÀÞ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ÊÁ°ÀèÀ¸¤¬CS¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤«½ñ¤¯¤ï¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤ó¤¦¤óÓ¹¤ë»ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¼ýÏ¿¤Ç¤â¤é¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î»æÎ¢¤Ë¡¢Íî½ñ¤¤äÌÑÁÛ¡¢ºîÊ¸¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤â10Ç¯¤Û¤É¤º¤Ã¤È½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÏµ´¤Î»þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ËËè¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ï¢ºÜ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¾¡¼ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¡Ä¡Ä¡£