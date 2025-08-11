¡Ö¶â¤ò»éËÃ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¥¦¥±¤ë¾Ð¡×¸ý¤À¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¡£¡È°Õ¼±¹â¤¤·Ï¥Ç¥Ö¡É¤¬¸«¼º¤Ã¤¿¶õµ¤¤È¾ï¼±
·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¶Ú¥È¥ì¥Ö¡¼¥à¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡¢¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¡ª¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ëÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¶Ú¥È¥ì¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÅÄÌî¤ß¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë¤Ï°Å¤¤É½¾ð¤Ç¡¢ºÇ¶áÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤ëÇº¤ß¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ñÏÃ¤Î8³ä¤¬¡È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡É¤ÎÃË¡¢¤·¤ó¤É¤¹¤®¤ë
1Ç¯È¾Á°¤«¤é¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Î33ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÄÌî¤µ¤ó¡£
¸µ¡¹Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÈà¤È¤Î¿©»ö¤¬¤¹¤´¤¯¶ìÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎÎÁÍý¤Ã¤ÆPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¸À¡£¾ï¤Ë¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ù¡Ø¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
PFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¿©»ö¤È¤·¤ÆÀÝ¤ë»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¤³¤È¡£P¡á¡ÊProtein¡Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢F¡á¡ÊFat¡Ë»é¼Á¡¢C¡á¡ÊCarbohydrate¡ËÃº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼èÈæÎ¨¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¡£¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤È¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÈà»á¤Ï¤½¤ì¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤·¤Æ¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¼þ¤ê¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬áò¤Ë¾ã¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤¯¤»¤ËÂÎ½Å120¥¥íÄ¶¤¨¤ÎÂçµð´Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¢¡¡È·ò¹¯¸ì¤ê¡É¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¥¼¥í
¤½¤ó¤Ê³æÉý¡Ê¤«¤Ã¤×¤¯¡Ë¤Î¤¤¤¤Èà»á¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë¡È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡É¤¬¸·¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ýÊÊ¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¤«¤é¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò°Û¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¤¬¡¢¤É¤³¤Ë³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¥À¥á½Ð¤·¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤éÍê¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀ®Ê¬É½¤ò¸«¤ÆÂç¤¤Ê¤Ò¤È¤ê¤´¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡Ù¡Ø°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¾¡¼ê¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Ëè²óÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ê¤ã¤¢¥Ý¥Æ¥È¤È¥¹¡¼¥×¤È¤«¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¡ØPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡Á¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¿¤À¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·ÏYouTuber¤ä¶Ú¥È¥ì·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ°²è¤ò¡È¸«¤¿¤À¤±¡É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âµ¤Ê¬¤À¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Èà»á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²á¾ê¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ø¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¥¼¥í¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¤Ææ¥ë¡¼¥ë¤¬Èà¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼Æ¦¤äÍñ¤È¤«¡¢¥¥à¥Á¤È¤«¥Á¡¼¥º¤È¤«¡£¤½¤ì¤é¤¬ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¡¢Âçµð´Á¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤²ò¼á¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¡¢º£¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÂ¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì
¤½¤ó¤Ê°Õ¼±¤À¤±·ò¹¯¥ª¥¿¥¯¤ÊÈà¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËË½Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡¡ÊÌÎÁ¶â¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£34ºÐ¤Î¤¤¤¤ºÐ¤·¤¿Âç¿Í¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤ó°ú¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤«¤±¤í¤Ã¤Æ¤«¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿´¤ÎÃæ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶ÉÂçÀ¹¤Î¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼¤Ë¡¢ÂçÀ¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
