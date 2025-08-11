²¬ÉûËã´õ¡¢É×¤È¤Î¡È»äÀ¸³è¡É¤òË½Ïª¡Ö²¿Ç¯¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä½¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡× ½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î2S¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×È¿¶Á¤ÎÀ¼
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎºÊ¤¬É×¤ÎÁÇ´é¤òÀÖÍç¡¹¸ø³«¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²¬ÉûËã´õ¤¬¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¡Ù¤ÇÀï¤¦É×¤È¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëÉ×ÉØÀ¸³è¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¬ÉûËã´õ¡¢Èþ¤·¤¤¡È¸ª½Ð¤·¡É½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT Âè4Àï·è¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë!Ä¶GT¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡Ù¡Ê8ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ºÊ¤ÎºÂÃÌ²ñ¡×¤È¤·¤ÆÂê¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊüÁ÷¡£²¬Éû¡ÊÉ×¤Ï³÷À¸¾°Ìï¡¿#65 K2 R&D LEON RACING¡Ë¡¢YouTuber¤Îº´Æ£¤¢¤ä¤ß¡ÊÉ×¤ÏÊ¡½»¿ÎÎæ¡¿#14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE¡Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎºØÆ£°¦Ì¤¡ÊÉ×¤ÏÄÚ°ææÆ¡¿#1 TGR TEAM au TOM¡ÇS¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÆü¾ï¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬Éû¤Î¡È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£º´Æ£¤äºØÆ£¤Ï¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ÇÉ×¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¬Éû¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ê³÷À¸¤¤¤ï¤¯¡Ë¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö1Ç¯¤Ë1²óºî¤êÄ¾¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿Ç¯¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä½¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î®ÀÐ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î±¿Å¾¤ÎÊÊ¤ä¡¢À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤¬Â³¤¡¢ÆÃ¤Ë²¬Éû¤Ë¤è¤ë³÷À¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï·ëº§¼°¤Ç¤ÎÇò¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î²¬Éû¤È¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î³÷À¸¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö±üÍÍ¡Á¡ª¡×¡Ö³÷À¸¤¤¤¸¤é¤ì¤¹¤®w¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬Éû¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£
¡Öº£Ìë¡¢¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ëÄ¶GT¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼ Rd.4ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡Ê#abema¡Ë
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼±üÍÍºÂÃÌ²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤³¤ÇÆë¤ì½é¤á¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Ð º£²ó¤Ï¤¸¤á¤Æthe½÷»Ò²ñ¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á ³÷À¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¶ì¾ð¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¾Ð¡×
¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë!Ä¶GT¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡Ù¡¿(C)GT¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë