広島県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキング！ 2位「鞆の浦温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月29日〜8月1日の期間、全国10〜70代の男女228人を対象に、「夏に行きたい穴場温泉地（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、広島県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
温泉は海辺の宿に引かれ、露天風呂からは瀬戸内海を一望できます。泉質はラジウム泉などで、免疫力や新陳代謝がアップするといわれています。
回答者からは「古来から栄えた港にある温泉で、瀬戸内海の継承地であり露天風呂も楽しいです」（60代男性／兵庫県）、「湯冷めしにくいので、夜に外出しても冷えません」（20代女性／東京都）、「交通の便も良くなり、観光スポットも多く、釣りなどもできる」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「世界遺産・厳島神社を訪れた後、瀬戸内海を望む温泉でのんびり過ごしたいから」（60代男性／福岡県）、「親戚が広島県に住んでいて、とても良い温泉だというから」（60代男性／兵庫県）、「美しい海や夕日、澄んだ夜空も見ることができそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
