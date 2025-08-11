トロリーモが超話題♡さつまいもから生まれた蜜スイーツの新定番

千葉県の農家直営スイーツブランド「永島ファミリーファーム」から、蜜が主役の新感覚スイーツ「トロリーモ」が新登場♡紅はるかを90日間以上熟成し、職人とパティシエが共創したこの逸品は、スイートポテトを超えた“蜜芋スイーツ”として、SNSでも注目の的。糖蜜や黒糖蜜など4種類の蜜が楽しめるのも嬉しいポイント。スイーツ好きなあなたにぜひ知ってほしい、今しか味わえない贅沢なさつまいもスイーツです。

蜜とお芋の濃密コラボ♡

トロリーモは、自社農園と契約農家で育てた千葉県産の紅はるかを贅沢に使用。収穫後90日以上熟成させることで、甘さと旨味がぐっと凝縮されます。

そこに絡むのは、丁寧に作られた4種の蜜。定番の糖蜜、まろやかな黒糖蜜、甘じょっぱいみたらし蜜、爽やかなメープル蜜。どれも50回以上の試作を重ねてたどり着いたベストバランス♡

しっとり濃厚な蜜芋と絶妙に絡み合い、口の中でとろける贅沢な味わいです。

ザ・プリンス パークタワー東京で楽しむ大人ハロウィーンアフタヌーンティー

未来を見据えた“お芋革命”

トロリーモの背景には、“農業承継と六次産業化”という強い想いがあります。

高齢化が進む農業の世界で、「美味しいお芋を未来に残したい」という理念のもと、若手の力とスイーツの可能性を融合。お芋＝庶民的というイメージを覆す、高級感ある洋風スイーツとしての挑戦です。

ギフトにもぴったりなパッケージも魅力。これから蜜だけの単品販売や新フレーバーも予定されており、進化が止まらない注目ブランドです♪

ギフトにも♡一口サイズの可愛さ

糖蜜 トロリーモ（蜜芋スイーツポテト）

価格：1,000円（税込）

黒糖蜜 トロリーモ（蜜芋スイーツポテト）

価格：1,000円（税込）

みたらし蜜 トロリーモ（蜜芋スイーツポテト）

価格：1,000円（税込）

メープル蜜 トロリーモ（蜜芋スイーツポテト）

価格：1,000円（税込）

1パック4個入りのトロリーモは、ちょっとした贈り物にもぴったり。ころんとしたサイズ感も可愛く、食べやすさも抜群。冷やしても温めても美味しく、シーンに合わせた楽しみ方ができます。

自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントにも◎さつまいもの優しい甘さと華やかな蜜の香りが、心まで満たしてくれます。

トロリーモで、いつものおやつタイムがちょっと特別になるはずです♡

あなたも「蜜芋スイーツ」の虜に♡

ただ甘いだけじゃない、“蜜が主役”のさつまいもスイーツ「トロリーモ」。素材、製法、想い…すべてにこだわったこの一品は、日常のおやつ時間を特別なひとときに変えてくれます。

農業とスイーツが手を取り合って生まれた新しいお芋体験。とろける蜜としっとりお芋の絶妙なハーモニーを、ぜひあなたも味わってみてください。

この秋、あなたの新定番スイーツになること間違いなしです♡