「マジかよ…衝撃的過ぎる」 “還暦越え”と聞いて驚く俳優たち
“人生100年時代”という言葉が使われるようになって久しい昨今。ここではすでに還暦を迎えているという意外な俳優をフィーチャー。スマートな佇まいとエネルギッシュな演技がまったく年齢を感じさせない“還暦越え俳優”をまとめてみた！
【写真】“還暦越え”と聞いて驚く俳優たち
■上川隆也
今年は1月期放送の『問題物件』（フジテレビ系）と現在放送中の『能面検事』（テレビ東京系）と連続ドラマで主演作が続いているのが上川隆也。5月7日に60歳の誕生日を迎えた彼は同日の夜に自身のエックスを更新。
上川は「いつもと変わらず開け老犬と歩き出す朝の街角。立夏の風の『光る』と云う修辞が当たり前に思える程、頭上は雲一つ無い輝く様な空でした」と詩情あふれる言葉を紡ぎつつ「抱えきれない言祝ぎのメッセージ、本当にありがとうございます」と誕生日を祝福するメッセージを寄せたファンに向けて感謝。さらに「只管に紡いでお届けして参ります」と還暦を迎えた意気込みをつづった。
そんな上川の投稿にファンからは「サンシャイン劇場で目にしてからウン十年ということに驚いております」「お若く見える上川さん」「還暦とは思えぬ若々しいお姿がとても素敵です」といった声も集まっている。
■阿部寛
6月に61歳の誕生日を迎えていたのがモデルを経て今や日本を代表する俳優として主演作が多数の阿部寛。今年は4月期放送の日曜劇場『キャスター』（TBS系）で主演を務めたほか、『ショウタイムセブン』、『キャンドルスティック』、そして9月公開予定の『俺ではない炎上』と3本の映画で主演を務めていて、60代に入って新たな黄金期を迎えているような印象だ。
とあるネットメディアがニュースの中で阿部の年齢を記載したところ、SNSでは6月以降から彼の年齢に衝撃を受ける投稿が続出。「阿部寛が61歳ってマジかよ…衝撃的過ぎる…」「いやいやいや、あんなギラギラした目力と生命力に溢れた還暦過ぎおらん」「若すぎない?! かっこいいよね?! ビビる」などのポストが相次いでいる。
