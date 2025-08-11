22Ç¯¸å¤ÎÈþËÆ¤ËÀä»¿¡ª¡¡¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥í¡¼¥Ï¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥í¡¼¥Ï¥ó¤È¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºÇ¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ó¥¸¡¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤ÇÃå¤¿°áÁõ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÍè¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥¿¡¼¤Î·Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥í¡¼¥Ï¥ó¡¢¥¥é¥¥é¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ó¥¸¡¼¤Ï¥ë¥É¥ô¥£¥Ã¥¯ ¥É ¥µ¥ó ¥»¥ë¥Ê¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¿§¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¥¹¡¦¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¼¥¢¥ó¥Ê¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥ê¥ó¥¸¡¼¡Ë¤ÈºÆº§´Ö¶á¤ÎÊì¿Æ¤Î¿ÈÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ê¤ÏÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢Êì¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÀÖ¤¤¥®¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥¸¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥à¥«¥Þ¥ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¼Ì¿¿¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Î¼Ì¿¿¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ê¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡×¤È¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖOMG¤³¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡£´°àú¤À¤è¡×¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤â¤¦Ì´Ãæ¡×¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¡×¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Æ¥£¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢´¶³´¿¼¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥É¥ô¥£¥Ã¥¯ ¥É ¥µ¥ó ¥»¥ë¥Ê¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¥ê¥ó¥¸¡¼¤Î¥ß¥ËÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤¬ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À®½Ï¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÈà½÷¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
