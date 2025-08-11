¡ÚÂç±«·Ù²ü¡Û²¼±Û¡¦º´ÅÏ»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡¡¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï°ìÉô¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤â¡¡13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«·Ù²ü¡Ú¿·³ã¡Û
Âç±«¤¬Â³¤¡¢¿·³ã»Ô¤ä¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Î²¼±Û¤Èº´ÅÏ»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ï13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
11Æü¸áÁ°6»þ²á¤®¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë¿·³ã¡¦¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¡¦ÂÛÆâ¡¦º´ÅÏ»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°7»þ²á¤®¤Ë¿·³ã»ÔËÌ¶èÂÀÏºÂå¤Î6À¤ÂÓ18¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10ÆüÌ¤ÌÀ¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é11ÆüÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¡¡175£í£í
¡¦¿·³ã»ÔÃæ±û¶è130£í£í
¡¦¿·³ã»ÔÅì¶è¾¾ÉÍ¡¡109£í£í
¡¦ÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò¡¡103.5£í£í
¡¦´ØÀîÂ¼²¼´Ø¡¡95£í£í
¤µ¤é¤Ëº£¸å12ÆüÄ«6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¾å¡¦Ãæ±Û¡¡100£í£í¡¡¡¡
¡¦²¼±Û¡¦º´ÅÏ¡¡120£í£í
¤½¤Î¸å13ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²¼±Û¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢¤µ¤é¤Ë¸©Æâ¤Ï13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
