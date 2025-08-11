¡ÖÆ°Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈÝÇ§¡¡¤Ò¤Æ¨¤²ÍÆµ¿¤ÇÃË¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¡¡¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿½÷À¡Ê79¡Ë¤Ï½ÅÂÎ¡¡¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô
9ÆüÌë¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¹âÎð½÷À¤ò¤Ï¤Í¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³»Ô¿ÀÊÕÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡¦30ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï9Æü¸á¸å8»þ25Ê¬¤´¤íÊ¡»³»Ô¿ÀÊÕÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢79ºÐ¤Î½÷À¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ê£¿ô²Õ½ê¤ò¤±¤¬¤¹¤ë¤Ê¤É½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é·Ù»¡¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢10Æü¡¢ÃË¤¬Ê¡»³ËÌ½ð¤Ø1¿Í¤Ç½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÆ°Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£