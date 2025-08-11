◆米大リーグ マリナーズ６―３レイズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのカル・ローリー捕手が１０日（日本時間１１日）、本拠のレイズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、３戦連発のメジャートップの４５号本塁打を放った。これでリーグ２位のジャッジに８本の大差を付けた。

初回無死一塁で右腕ハウザーのシンカーをとらえた。カウント３―１から打球は２３度という弾丸ライナー、打球速度も１１２・９マイル（約１８１・７キロ）で、右翼席に飛距離３７６フィート（約１１４・６メートル）付近に突き刺さった。

打席に立つ度に地元ファンから「ＭＶＰ、ＭＶＰ」の連呼がスタジアムを揺るがす中、ローリーは現地８日が８回の逆転４３号３ラン、９日も３回に試合を決める４４号３ランを放っており、３戦連続勝利に結びつく一発が続いている。

打点もメジャー単独トップの９８で１００の大台にあと２となった。

捕手によるＭＬＢ最多本塁打は２０２１年にサルバドール・ペレス（ロイヤルズ）が記録した４８本であと３本。スイッチヒッター最多は１９６１年のミッキー・マントル（ヤンキース）の５４本。