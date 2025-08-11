◆米大リーグ ドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、リーグ最多タイ４１号となる初回先頭弾含む２安打１打点１盗塁の活躍を見せたが、チームは逆転負けで１０カードぶり、後半戦初めてのスイープを逃した。

チームは、１点リードの８回に５番手でマウンドに上がったトライネンが誤算。１死から３番ゲレロ、バーガーに２者連続本塁打を浴び、逆転を許した。３―４で迎えた８回に２死満塁でフリーマンが押し出し四球を選び、同点に。だが、直後にベシアが先頭クレメントに左翼への勝ち越しソロを被弾した。

大谷は０―１で迎えた初回先頭、８６・７マイル（約１３９・５キロ）のカットボールを捉えると、右中間スタンドへ同点弾を放り込んだ。打球速度１０６・３マイル（約１７１・１キロ）、飛距離は４００フィート（約１２１・９メートル）。右翼へのアーチは９戦ぶりとなった。２戦連続の４１号は今季１１度目の初回先頭打者アーチとなった。

２―１で迎えた２回１死二塁の２打席目は、今季１５個目の申告敬遠。場内からは大ブーイングが起きた。４回先頭で迎えた３打席目は、２番手右腕バーランドの１００・３マイル（約１６１・４キロ）の直球の前に見逃し三振に倒れた。

３―２で迎えた６回１死の４打席目はカウント２―２から高めの直球を中前にはじき返した。９試合連続安打中の大谷は、これで３戦連続のマルチ安打とした。また、２死一塁からスミスの打席では初球に今季１７個目の盗塁を決めた。

３―４で迎えた８回１死二塁で迎えた大谷の５打席目は、一打同点の絶好機だったが、リーグ最多となる今季１６個目の敬遠が申告されると、ドジャースファンからは再びブーイングの嵐が起きた。４―５で迎えた９回１死満塁の６打席目は、左腕フルーハティの低めのスイーパーで空振り三振。逆転サヨナラを期待して総立ちとなっていたファンからは大きなため息が漏れた。

続くベッツも三ゴロに倒れ、チームの連勝は「２」でストップ。１１日（同１２日）からは敵地エンゼルス３連戦に臨む。大谷は、１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で４イニングの登板を予定しており、古巣初登板を果たす。