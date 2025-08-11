◆米大リーグ ドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、一打サヨナラの場面で迎えた４―５の９回１死満塁の好機で羅空振り三振に倒れた。本拠地ファンが総立ちとなったが、球場からは大きなため息が漏れた。

大谷は、０―１で迎えた初回先頭、８６・７マイル（約１３９・５キロ）のカットボールを捉えると、右中間スタンドへ同点弾を放り込んだ。打球速度１０６・３マイル（約１７１・１キロ）、飛距離は４００フィート（約１２１・９メートル）。右翼へのアーチは９戦ぶりとなった。２戦連続の４１号は今季１１度目の初回先頭打者アーチとなった。

２―１で迎えた２回１死二塁の２打席目は、今季１５個目の申告敬遠。場内からは大ブーイングが起きた。４回先頭で迎えた３打席目は、２番手右腕バーランドの１００・３マイル（約１６１・４キロ）の直球の前に見逃し三振に倒れた。

３―２で迎えた６回１死の４打席目はカウント２―２から高めの直球を中前にはじき返した。９試合連続安打中の大谷は、これで３戦連続のマルチ安打とした。また、２死一塁からスミスの打席では初球に今季１７個目の盗塁を決めた。

３―４で迎えた８回１死二塁で迎えた５打席目は、一打同点の絶好機だったが、リーグ最多となる今季１６個目の敬遠が申告されると、ドジャースファンからはブーイングの嵐が起きた。

チーム１１８試合目での４１本塁打は、昨季を上回るシーズン５６本塁打ペース。ロバーツ監督は前日に「ショウヘイのようなスーパースターは常に自分を奮い立たせる何かを探しており、彼はきりの良い数字を好む。（４０本に）驚きはない。間違いなく『５０』は意識しているはずだが、どうなるか見てみよう」と期待を込めていた。