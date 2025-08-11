『べらぼう』幻覚に苦しむ歌麿、妻となる”きよ”と出逢い、師匠・石燕との再開でいよいよ覚醒か

「来たか……ついに」

永らく不遇をかこったすえ、幕政への復帰を果たした松平定信（井上祐貴）。さっそく一橋治済（生田斗真）らと連携して、着々と権力基盤を固めていきます。

「こりゃ、時は来たってことだろ！」

永らく有名絵師の画風を模写することで「人まね歌麿」の存在感を確立した喜多川歌麿（染谷将太）。このタイミングで独自の画風を打ち出し、歌麿を当代一の浮世絵師として売り出そうと張り切る蔦重（横浜流星）ですが……。

「時が……来た！」

そして天明6年（1786年）7月。関東地方を襲った集中豪雨によって利根川が決壊。江戸市中を濁流が襲いかかります。

永らく田沼意次（渡辺謙）を追い落とそうと機をうかがい続けた一橋治済。豪雨の中で喜びの舞いを天に奉げる姿に、多くの視聴者が不安に襲われたことでしょう。

今週は歌麿の葛藤と出会いがメインに描かれていました。それではNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第30回放送「人まね歌麿」を振り返っていきたいと思います。

定信の幕政復帰を許した田沼の隙

三浦庄司「あの癇癪小僧が江戸に戻って来るのですか？」

禍根をなるべく残さぬため、と白河藩の家格を高めて松平定信の幕政復帰を許した田沼意次。田安家の石高を召し上げられるならば幕府としても有り難く、高岳（冨岡愛）ら大奥も問題なしとの判断でした。

しかし蝦夷地や干拓などを厳しく追及され、目の上のたん瘤が増えてしまいます。やがてこの判断が田沼政権の命取りとなるのですが……では突っぱねればよかったのかと言われると、そうとばかりも言い切れません。

常に難しい判断を重ねながら「黒ごまむすびの会（反田沼・定信グループ）」と向き合うことになるのでした。

過去の亡霊に苛まれる歌麿

自身の画風を確立するため、蔦重の勧めで一世一代の枕絵に取り組み始めた歌麿。しかし独りになって筆を進めると、かつて明和の大火で見殺しにしてしまった母親（向里祐香）と、そのヒモだったヤス（高木勝也）の亡霊が現れます。

人殺しの絵など、誰が見たいものか……嘲り笑う二人の幻覚に苦しめられながら、歌麿が心身を病んでいく姿に、多くの視聴者が胸を痛めたことでしょう。

蔦重も違和感は覚えていたものの、自分は歌麿のことを誰よりもよく理解しているという慢心から、異変を見逃してしまったようです。

てい（橋本愛）の心配に対して声を荒げてしまう様子は、蔦重もどこか不安だったのでしょう。

後に妻となる”きよ”との出会い

藤間爽子演じるきよ。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

やはり歌麿が心配で探しに行った蔦重。街外れの寺でしょうか、幻覚に襲われて錯乱した歌麿が、通行人を殴りつけていました。

歌麿には、彼がヤスに見えていたようです。また廃屋の中にいた女性は母親に見えたのでしょう。

しかし女性は別人物で、かつ幻覚でもありませんでした。劇中ではまだ名乗っていませんが、彼女は”きよ（藤間爽子）”。後に歌麿の画風に影響を与え、妻となる女性です。

“きよ”は一瞬笑みを見せて歌麿が散らばした描き損じの包みをまとめて渡します。そして何も言わず去っていきました。

今後二人がどのような形で再会し、関係を築いていくのかを見守っていきましょう。

数十年ぶりの師弟再会

蔦重と歌麿が店に戻ると、歌麿（当時は唐丸）の師匠？であった鳥山石燕（片岡鶴太郎）が訪ねていました。

石燕「三つ目〜。やはり歌麿は三つ目であったか〜！」

いきなり三つ目なんて言われても戸惑ってしまうでしょうが、要するに「妖怪など世ならざるモノが見える『第三の目』を持つ者」程度の意味です。

歌麿の少年時代、境内で妖怪の絵を一緒に描いた。それだけのことを石燕老人はずっと覚えていたのでした。

自分のことなど、誰も心から気にかけてはくれない……どこかでそんな思いにとらわれていた歌麿の心が、喜びにほぐれていくような表情が印象に残ります。

去っていった歌麿

歌麿の描き損じを見る石燕。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

「妖（あやかし）が塗り込められておる。そやつらは、ここから出してくれ、出してくれとうめいておる。閉じ込められ、怒り、悲しんでおる」

歌麿の描き損じを見て、そのような感想を述べた石燕。三つ目の者にしか見えぬモノをこそ描くべきと歌麿に伝えました。

三つ目を持つ者は自分が見えたモノを写すだけでいい。写してやらなければ消えてしまうモノを、写してやらなければならない。

見えるモノを写してやらなければ、誰にも見えぬまま消えてしまう。それを写してやるのが絵師に生まれついた務め……何だか禅問答のようですが、今の歌麿には刺さったのでしょう。石燕の言葉に歌麿は弟子入りを決意するのでした。

「弟子にしてくだせぇ。俺……俺の絵を描きてぇんです」

かつて唐丸（歌麿）が幼いころ、石燕から「一緒に来るか」と誘われたのが、十数年の歳月を越えて実現したのでした。

今週のおていさん

去っていく歌麿の背中を眺めながら、蔦重は「あいつが一皮むけてくれりゃあ、こっちは骨を折らずとも『濡れ手に粟』ってもんよ」と強がりますが、やはり寂しかったことでしょう。

おていさんは「濡れ手『で』粟」とツッコミを入れます。「あぁ、そうですね」と答えつつ、そういうの今いいです、と言わんばかりな蔦重の表情が絶妙です。

「いろいろ、間違えてましたさ。俺ゃあいつのこと、誰よりも分かってる。花咲かせんのは俺だって思ってましたが、素人だったってことですね……」

つよ（高岡早紀）の励ましにババアと返す蔦重。もちろんつよも言い返し、ワイワイと店内に戻っていく二人を見送りながら、眼鏡を直すおていさん。

少しずつ馴染みつつありますが、まだまだ伸びしろを感じさせる展開でした。

「それくらいで、ちょうどいいのさ」石燕かく語りき

活き活きと自分の絵を描く歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

さて、石燕に弟子入りした歌麿は、三つ目について問いかけます。

「先生の三つ目の目には、妖が見えてるってことですよね？」 「そういうことじゃな」 「あの、俺もほんとにそんな目、持ってるんですか？」 「まぁ、多分持ってんじゃねぇかなぁ」「持ってりゃ、そのうち何か見えてくるさ」 「ほんとですか？」 「多分」 「いい加減だなぁ」

本当に妖が見えているかなんて、誰にも分かりやしない。見えたところで、それが妖なのか本当なのかも分かりやしない。でも、世の中そんなもんです。そのくらいが、ちょうどいいのです。

理屈はいいからその辺のもの、何でもいいから描きたいものを描きたいように描いてみろ。それで歌麿が選んだのは、庭先の花でした。

まじまじと見て、手にとって。誰かの絵じゃなくて、実物を初めて自分で描く。それを楽しんでいる様子が伝わります。

「人まね歌麿」から新たな一歩を踏み出す予感に、多くの視聴者もワクワクしたのではないでしょうか。

第31回放送「我が名は天」

利根川決壊で大洪水の江戸。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）らを気にかけ深川を訪れる。一方意次（渡辺謙）は、体調を崩した家治（眞島秀和）からある話を聞く…。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

歌麿がスランプ脱却の希望を見せたところで、いっぽう江戸城内では反田沼勢力が着々と根回しを進めているようです。

次週は利根川決壊により、又しても江戸が大混乱に陥ります。噴火の次は大洪水……先の噴火で発生した火砕流や土砂が利根川の底を埋めており、これが氾濫の原因となりました。

そして田沼意次にとって最大の理解者であり庇護者であった徳川家治（眞島秀和）の寿命が、そろそろ尽きかけようとしています。

果たして子供が生まれたばかりの新之助（井之脇海）とふく（小野花梨）はどうなってしまうのか（オリジナルキャラだから生かすも殺すも自由だし、生まれたばかりの子供が被災死。視聴者のメンタルをえぐる展開を予想）……次週もしっかりと見届けていきましょう。