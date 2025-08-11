ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é40Ç¯¡ÄÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ÖºäËÜ¶å¤µ¤ó¡×ºÇ¸å¤ÎÆü¡¡»æÂÞ¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¿Í¡×
¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¡ØÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤µ¡Ù¤Ê¤É¡¢º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¶Ê¤ò²Î¤¤¡¢1985Ç¯8·î12Æü¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¶å¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î²Î¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡½¡½¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿6Ëç¡ÛÃÆ¤±¤ë¼ã¤µ¡¢¥¥é¥¥é¤Î¾Ð´é¡¢Ê¤ÌÌ¥Ð¥ó¥É»þÂå¡Ä¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ëÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤â
¡¡1961Ç¯¤Î¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¶È¤Î²Î¼ê¤Î»Å»ö¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤âæÊ¤ê¤¬¸«¤¨¡½¡½¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¡¢¡Ê¥Þ¥Ê¥»¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¤Î¡ËÉã¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¾ì¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Â¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤ÎÆÈÎ©¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤ÈÉã¤È¶å¤Á¤ã¤ó¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î¶ÊÄ¾À¥Æ»»Þ¡Ê¤Þ¤Ê¤»¡¦¤ß¤Á¤¨¡Ë¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ï¤¬²È¤ÏÂå¡¹¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÅö»þ¤½¤Î»Å»ö¤¬·ù¤Ç·ù¤Ç¡¢¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È²Ö²°ÄÌ¤¤¤ò¤·¤¿Æü¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢3Å¹ÊÞÌÜ¤ò½Ð¤·¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ø¶å¤Á¤ã¤ó¤¬¸ýÀâ¤¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Éã¿Æ¤ÎÌ¾Âå¤ÎÊÛ¸î»Î¤È°ì½ï¤Ë¡£¡È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò·ù¤¤¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ê¶ÊÄ¾À¥¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶ÊÄ¾À¥¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ç83Ç¯¡£²Î¼ê¤È¤¤¤¦¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ºäËÜ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤È¿·¼ÒÄ¹¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»æÂÞ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿
¡Ö±Ê¡ÊÏ»Êå¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Í¡¢¡È¶å¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾»Î¤¬²Î¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Ã¯¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡£»æÂÞ¤Ç¤â¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Ê¤éÊÌ¤À¤±¤É¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¶å¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤¸¤ã¤¢¡¢»æÂÞ¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¡É¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¶å¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÜ¤È¸ý¤À¤±¶õ¤±¤¿»æÂÞ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡ÈXQS¡Ê¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¤ò1Ëç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ç85Ç¯¡¢Ã´Åö¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿·ÅÄÏÂÄ¹¤µ¤ó¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿FUN HOUSE¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤â°ÜÀÒ¡£5·î22Æü¤Ë¤Ï¡Ø²û¤«¤·¤love¡Ýsong¡¿¿´¤ÎÆ·¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡Ö¡Èº£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÏÂç¿Í¤¬²Î¤¨¤ë¶Ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¹ÓÌÚ¤È¤è¤Ò¤µ¤µ¤ó¤È»°ÌÚ¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¿´¤ÎÆ·¡Ù¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËºÆ¤Ó¸÷¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·±¿Ì¿¤Î8·î12Æü¤¬Íè¤ë¡£
¤½¤ì¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ëÈô¹Ôµ¡¤À
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢NHK¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ø¿´¤ÎÆ·¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÂçºå¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾è¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¡£¤½¤¦¡¢520¿Í¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤Î»ö¸Î¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄÆÍî»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µ¡ÂÎ¤À¡£
¡Ö»ä¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤¬Âçºå¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¶å¤Á¤ã¤ó¤¬Âçºå¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬¡¢»ÔµÄÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤½¤Î±þ±ç¤À¤Ã¤¿¤È¸å¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Èà¤ÎÂçºå¹Ô¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤ÎÂè°ìÊó¤¬Î®¤ì¤¿»þ¤ËÊØÌ¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡È¤¨¤¨!? ¤½¤ì¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈô¹Ôµ¡¤À¤È»×¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤¹¤°¤ËÆüËÜ¹Ò¶õ¤ØÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¡È²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¯¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼êÃµ¤ê¤Ç½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤±¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡È¤¢¤ÎÊÕ¤ê¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¸æÁãÂë»³¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï°ìÈÕ·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÈÕÌÀ¤±¤¿Ä«¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°äÂÎ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£²¬»Ô¤ÎÂÎ°é´Û¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»þµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê²±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ»ö¤òµ§¤ëµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤³¤µ¤ó¡ÊºäËÜ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¤¦¤±¤¿¤ê¡¢°äÂÎ³ÎÇ§¤ÎÀÊ¤ËÂÔµ¡¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤È¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂç»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡È²¿¤«½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡É¡ÈÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦¾ðÊó¤òÃµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡É¤È°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¼ã¤Æü¤Î¶å¤Á¤ã¤ó¡É¤ò»Ä¤·¤¿¤¤
¡¡º£Ç¯¡¢Ë×¸å40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Öº£¤Ê¤é¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¶å¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È²Î¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ú¡¼¥½¥¹¤¢¤ë¤·¡£¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇðÌÚÍ³µª»Ò¤µ¤ó¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È3ËçÁÈ¤ÎCD¤ò8·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶å¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤«¤Ê¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿43ºÐ¤Î¶å¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ç64Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î¼ã¤¤¶å¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤â¤¦1ÅÙ¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢µ±¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢ÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Èà¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ïº£Æü¤â¤É¤³¤«¤Ç¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
