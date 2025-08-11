¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù65Ç¯ÌÜ¡¡¡È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤ËÃ´¤®¹þ¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¡É ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ëÇ®¶¸¤ÈÁÇ´é
¡¡ÆüËÜ¤ÎJ¡ÝPOP¤ä´Ú¹ñ¤ÎK¡ÝPOP¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤ÀÌ´Êª¸ì¤À¤Ã¤¿1963Ç¯¤Ë3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î²Î¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¡ÊÊÆÂê¡ØSUKIYAKI¡Ù¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¸Î¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤À¡£60Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢Á´ÊÆ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ½Ð¿È¼Ô¤Î²Î¼ê¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¤À¤±¡£¤·¤«¤â±Ñ¸ìÌõ¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¾§¤·¤¿¶Ê¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Í£°ì¤Î²Î¼ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç40Ç¯¡£¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÍèÇ¯¤Ç65Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿7Ëç¡Û¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¤ÏÃ¯!?¡¡¡È¼ã¤Æü¤Î¶å¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÄ¶¥ì¥¢ÈëÂ¢¼Ì¿¿
²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼
¡¡ÍÄÆëÀ÷¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤ò·Ð¤Æ¡¢¸åÇ¯¡¢Åö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¶ÊÄ¾À¥Æ»»Þ¡Ê¤Þ¤Ê¤»¡¦¤ß¤Á¤¨¡Ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¤¦¤Á¡Ê¥Þ¥Ê¥»¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¶å¤Á¤ã¤ó¤¬½êÂ°¤·¤¿¤Î¤¬釻59Ç¯¡£Èà¤¬18ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¶ÊÄ¾À¥¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥¤¤«¤é¡Ø°æ¾å¤Ò¤í¤·¤È¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê¤Î¤Á¤Î¡Ø¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¥í¥«¥Ó¥ê¡¼²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡ØÆü·à¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ¶È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢
¡Ö»ä¤Î»Ð¤Î¿®»Ò¤¬¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¡É¤È¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤ÈÈà¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÀâÆÀ¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À³ØÀ¸¡£¶å¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Èµï¸õ¤Î¿Í¡É¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Åö»þ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¡£1Ç¯´Ö¤Ç±Ç²è¤Ë6ËÜ½Ð±é¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ò9Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶å¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²È¤ÏÀîºê¡£µ¢¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È»ä¤Î¼Â²È¤Î¤ªÇ¼¸Í¤Ç¿²µ¯¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃÙ¤¯¡¢¿²¤ë¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ä«¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤ËÃ´¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¶å¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤âµ¢¤Ã¤¿¿¼ÌëÂÓ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡È¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
µï¸õ¤Ç¤¢¤êÍÄÆëÀ÷¤À¤Ã¤¿
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹É×ºÊ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¼¤ÇÇ¯Îð¤â¶á¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÏÃ¤·Áê¼ê¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¶ÊÄ¾À¥¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡È³Ø¹»¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡É¤È¤«¡¢¿§¡¹¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸þ³Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÁÇ´é¤Î¶å¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¿Í¡£º£»×¤¨¤Ð»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Ð¡¦¿®»Ò¤¬Åö»þ¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØÌ´¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î±é½Ð²È¡¦ËöÀ¹·ûÉ§¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Çºî¶Ê²È¤ÎÃæÂ¼È¬Âç¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¬Âç¤µ¤ó¤¬¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò¤ä¤ë¤È¤¡¢¶å¤Á¤ã¤ó¤Ë1¶Ê²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¿®»Ò¤¬»ý¤Á¤«¤±¤Æ¡£¤½¤³¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤ËÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÈÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿±ÊÏ»Êå¤µ¤ó¤¬»ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡ÖÅö½é¡¢±Ê¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÄ¹¤¤²Î»ì¡£¤Ç¤âÈ¬Âç¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤³¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óºï¤ê¼è¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤Î²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×
Á´ÊÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¥Ý¥«¡¼¥ó
¡¡1961Ç¯7·î¡¢19ºÐ¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤¬ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ëÍÑ¤Ë²Î¤Ã¤¿¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¡£Íâ·î¤Ë¤Ï¡ØÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡½¡½¡£
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£²Î¤Ã¤¿Íâ¡¹½µ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡ÈÉèÌÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¤é¡¢1ËüÄÌ¤â¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×
¡¡10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÇÈ¤Ï³¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÆüËÜ¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¦Åì¼Ç¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡¢¼«¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÅÏ¤¹¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¿»þ¤Ë¡ØSUKIYAKI¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬DJ¤Ë¡È¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡É¤ÈÅÏ¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤Ç¤«¤±¤¿¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1°Ì¤À¤è¡É¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥«¡¼¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶å¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤â¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë´ÊÃ±¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¶Ê¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡°ìÌö¡¢À¤³¦¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¡¢²Î°Ê³°¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄæÊ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡½¡½¡£
¡¡¸åÊÔµ»ö¡ÚÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é40Ç¯¡ÄÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ÖºäËÜ¶å¤µ¤ó¡×ºÇ¸å¤ÎÆü¡¡»æÂÞ¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¿Í¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÄãÌÂ¤«¤éÆ¿Ì¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¶å¤Á¤ã¤ó¤Î¶ìÇº¤È¡¢º£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ë¡È»ö¸Î¤ÎÆü¤Îµ²±¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¬ÅÄÌ
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô