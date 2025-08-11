ÂçÃ«æÆÊ¿ 2ÀïÏ¢Â³41¹æ¤â9²ó1»àËþÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ï½ªÈ×2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç3ÈïÃÆ¥É·³µÕÅ¾Éé¤±¤ÇÏ¢¾¡¤Ï2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡¼5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2»Íµå1ÅðÎÝ1ÂÇÅÀ¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î41¹æ¤Ë2¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ÇÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÃæ·Ñ¤®¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Ë3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
Á°Æü10Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê½é¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î40¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÂçÃ«¡¢¤³¤Î²÷µó¤ËD.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¸«¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï7·î20Æü¤«¤é3Ï¢¾¡Ãæ¤Îº¸ÏÓ¡¦E.¥é¥¦¥é¡½¡Ê30¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¡£0ÂÐ1¤È1ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤¿1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Ê¤¤Åê¼êÁê¼ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ä¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÎ½Å¤ò»Ä¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤È¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ÄÁ¤·¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò³ÎÇ§¤·¡¢1ÎÝ¥Ù¡¼¥¹Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥é¥¦¥é¡½¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ170.1¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï121.9m¡¢³ÑÅÙ¤Ï25ÅÙ¡¢º£µ¨9ÅÙÌÜ¤Î2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë41¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤â9¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2»à¤«¤é4ÈÖ¡¦F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤âº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø14¹æ¥½¥í¡¢1²ó¤ËÂçÃ«¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
2²ó¤Ë¤Ï1»àÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¤¹¤ë¤È½øÈ×¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¿½¹ð·É±ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤Ï¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«¤òÊâ¤«¤»¤¿¡£2ÈÖ¡¦M.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤â¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂ³¤¡¢2»àËþÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
4²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º2¿ÍÌÜ¡¢L.¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ê27¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2µåÏ¢Â³¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï161¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
3ÂÐ2¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º4¿ÍÌÜ¡¢S.¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡Ê30¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4µåÏ¢Â³¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡¼2¤«¤é5µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Ë157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤ì¤¿¡£´ËµÞ¤Ë¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¡¢Â³¤¯6µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Î35ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÅÝ¤ì¤Æ2»à¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÀº¹¤ò¹Í¤¨¤Æ3ÈÖ¡¦W.¥¹¥ß¥¹¡Ê30¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨17¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬»Íµå¤ÇÊâ¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤Ïº¸ÏÓ¤ÎB.¥ê¥È¥ë¡Ê28¡Ë¤òÅêÆþ¡£ÂçÃ«¤Ï3ÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤¿¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8²ó¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5¿ÍÌÜ¡¢B.¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬3ÈÖ¡¦V.¥²¥ì¡¼¥íJr¡Ê26¡Ë¤Ë19¹æ¥½¥í¤Ç3ÂÐ3¡¢¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¡¦A.¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê25¡Ë¤Ë¤â2¼ÔÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë18¹æ¥½¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ3ÂÐ4¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢1»àÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º6¿ÍÌÜ¡¢Y.¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê28¡Ë¤ÈÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤Î¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢2»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÍÞ¤¨¤ÎJ.¥Û¥Õ¥Þ¥ó¡Ê32¡Ë¤òÅêÆþ¡¢3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ç´¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¡¢ÂçÃ«¤Î¿½¹ð·É±ó¤«¤é¤Þ¤¿¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤4ÂÐ4¤ÎÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¤ÎM.¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê32¡Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
9²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏA.¥Ù¥·¥¢¡Ê29¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¦A.¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡Ê29¡Ë¤Ë1µåÌÜ¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø2»î¹çÏ¢Â³¤Î8¹æ¥½¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢4ÂÐ5¤È¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢1»àËþÎÝ¤ÈÆ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º8¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤ÎM.¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥Á¡Ê23¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î9µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤Ø¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬½ªÈ×¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
