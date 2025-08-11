「新垣結衣 そっくり度93.9％」あいのり桃、AIそっくり診断の結果で驚愕＆爆笑 長男・たろくんの結果に「なんと…最高っっ」
恋愛バラエティ『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が、11日までに自身のブログを更新。AIによる有名人そっくり診断で、まさかの結果が出たことを報告し、話題を集めている。
【写真】長男・たろくんは坂口健太郎に「そっくり度 87.2％」
この日、桃は「そっくりさん…だってさ！ごめんなさい。」と題してブログを投稿。絵文字を交えながら「前に、しょうくんと付き合ったばかりの時に、北海道旅行で…芸能人の誰に似てるかっていうアプリで遊んで」と振り返り、当時の結果がお笑いコンビEXITのりんたろー。に判定されたと明かした。
「なんっっとも言えない気持ちになった」と当時の心境を笑いまじりに回想しつつも、「いや、実際似てて、すごいなSNOWと思ってた」と納得した。
最近、「まだりんたろーさんがでるかな？」と気になったという桃は、再び別のアプリで診断を試してみたところ…結果はまさかの「女優・新垣結衣」「そっくり度 93.9％」。「え…わたしゃ目を疑ったよ…」「りんたろー。さんからの、新垣結衣さん。笑 なにかの間違いだ！！！」と驚愕しながらも、再挑戦したところ再び「女優・新垣結衣」「そっくり度 94.5％」だったと明かし、「ファイナルアンサーでした…！」と笑い混じりにコメント。
「以上、【そっくりさん】っていう素晴らしいアプリの紹介でした 性能は悪そうだぞ？」とツッコミを入れつつ、診断アプリをネタに
ユーモアたっぷりにつづった。
最後には、4歳の長男“たろ”くんにも同様の診断を試してみたそうで「俳優・坂口健太郎」「そっくり度 87.2％」という結果に、「なんと…最高っっ」「ありがとうっっっっっ！！！！」と親バカ全開の喜びを爆発。「将来が楽しみっっ笑」とニヤつきながら、ブログを締めくくった。
この投稿にはファンから「２回とも判定でるなら間違いじゃない」「性能バッチリですよ」「面白いアプリ」「癒し系だもんね！！」「桃ちゃんがガッキーに似ていると以前から思ってました」「新垣結衣さんアリ」「桃ちゃんのガッキーが羨ましすぎる」や、「イケメンになるやろなぁ」「坂口健太郎さんアリ」「確かにタロは坂口健太郎くんに、似てるかも(笑)」「じろ君も気になります〜」「じーちゃんちゃんの結果も知りたいな」「太郎君、次郎君イケメンだもん」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男“たろ”くん、22年5月5日に第2子次男“じろ”くんを出産した。
