メイプル超合金のカズレーザー（４１）が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演し、俳優の二階堂ふみ（３０）との結婚を生報告した。

放送前の「めざましテレビ」とのリレータイムで「おめでとうございます。今のお気持ちだけ」と伊藤利尋アナにきかれたカズレーザーは「非常に嬉しい、その一言でございます」。このタイミングでの発表は？と聞かれ「マスコミが休みになるので」といって笑わせた。

放送が始まり、谷原章介からも「どんなところが魅力？」と聞かれ「ぼくよりすべてがしっかりしている。初めてです。掃除がしっかり行き届いている部屋って言うのは。今まで汚い部屋に住んでいたので新鮮です」とコメント。カズレーザーは芸人と共同生活していることを公言しており「まだ、皆と住んでいる部屋があるので、行き来している」と説明した。

二階堂のことをなんと呼んでいる？という質問には「社長と呼んでます」。

谷原は「よくばれなかったね。普段も赤でしょ？」と驚くと、カズレーザーは「意外となんとかなる」とあっさり。谷原は「本当に赤で過ごした？」と聞くと、「別にこの感じで。旅行はちょっとトーンを落としましたけど」と言って驚かせていた。