¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹2¡½6¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÍ·Èô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÀèÆ¬¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£0¡½5¤Î7²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤ÏÂå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁê¼ê2ÈÖ¼ê¡¦¥¢¥À¥à¤«¤é±¦ÏÓ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤ÇÄË¤ß¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£¹¬¤¤¡¢°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Ø¿Ê¤ß¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡£Ìµ»àËþÎÝ¤Ë¹¥µ¡¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥´¥í¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¡¦246¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÈ¯¡¦¥Ù¥í¤¬6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÂÇÀþ¤â7²ó¤Ë2ÅÀ¤³¤½ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Åê¼ê¿Ø¤Ë5°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢ÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢2°Ì¤ÇÄÉ¤¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï4¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2¤Ë½Ì¤á¤¿¡£