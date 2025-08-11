豚骨スープの味わいをベースに、紅しょうがの風味を効かせた！ローソン「からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味」
ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。
ローソン「からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味」
発売日 ：2025年8月12日(火)
税込価格：268円
販売店舗：九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)
九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)では、『からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味』のほか、地元名店の監修によるパスタやご当地のソウルフードや名産品を使用したパンやスイーツなど、計8品を楽しめます☆
(※)「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」は、8月11日(月)発売。
今回は、ローソン「からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味」を紹介。
ローソン「からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味」はサンポー食品のインスタントラーメン『サンポー焼豚ラーメン』は、地元・九州で長年愛され続けているソウルフードです。
焼豚ラーメンの味わいを表現するために、豚骨スープの味わいをベースに、紅しょうがの風味を効かせています。
またラーメンに付属している小袋の調味油の風味まで、細部にこだわっています。
