±§Ãè¤ÈÅÁÅý¤ÎÍ»¹ç¡ªONE¡Ø±§Ãè¶âÇó¸æ¼é(R)¡Ù

¡ÚONE¡Û¤Ï¡¢±§Ãè¤òÎ¹¤·¤ÆÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡Ö±§Ãè¶âÇó¡×¤òÉõÆþ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¸æ¼é¡Ø±§Ãè¶âÇó¸æ¼é(R)¡Ù¤ò¡¢ÇîÉÊ´ÛTOY PARK¶äºÂËÜÅ¹¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¡£
ONE¡Ø±§Ãè¶âÇó¸æ¼é(R)¡Ù
¤³¤Î¸æ¼é¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó±§Ãè¸ø¼Ò(SSC)¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¶âÇó¡×¤ò¡¢Ä¹Ìî¡¦Á±¸÷»û¼á²àÆ²À¤Âº±¡¤Ë¤Æµ§Åø¤·ÉõÆþ¤·¤¿¡¢±§Ãè¤ÈÅÁÅý¤ÎÍ»¹ç¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á±¸÷»û¼á²àÆ²À¤Âº±¡¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¿´¡¦¶äºÂ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¤Ù¤ë½é¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(*¸½ºß¡¢¸æ¼é¤Ï¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢8·î²¼½Ü¤è¤ê¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ø¤ÈÊÑ¹¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
)Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿¡Ö±§Ãè¶âÇó¡×¤ä¡¢2026Ç¯ÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¤Î¡ÖSpace Express¡×BOX¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ìÃ¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö±§Ãè¶âÇó¸æ¼é(R)¡×¤È¤Ï¡©¡Û
±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿¶âÇó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¤´Íø±×¡§
¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤Î¡Ö¾å¾º¡×¡§»ö¶ÈÈË±É¡¦¶â±¿¡¦±¿µ¤¤Î¾å¾º
¡¦ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¡§»î¸³¹ç³Ê¡¦¾¡±¿¡¦Ì´¤ä´õË¾¤Î¼Â¸½
¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤Î¡ÖÌµ»öµ¢´Ô¡×¡§°ÂÁ´µ§´ê¡¦Î¹¹Ô¤ÎÌµ»ö
¡¦¾å¶õ250km¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡Ö·ò¹¯Ä¹¼÷¡×¡§ÌµÉÂÂ©ºÒ¡¦¿´¿È°ÂÂÙ¡¦Ä¹¼÷¤È¹¬Ê¡
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö±§Ãè¤ÈÆü¾ï¤ò¤Ä¤Ê¤°±§Ãè¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î±§ÃèÂÎ¸³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSpace Express¡×¤Î°ì´Ä¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSpace Express¡×¤ÎBOX¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¶âÇó¤Ï¡¢SSC¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¾å¶õ250km°Ê¾å¤òÈô¹Ô¤·¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÃÏµå¤Øµ¢´Ô¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á±¸÷»û¼á²àÆ²À¤Âº±¡¤Ë¤Æ¤´µ§Åø¤ò¼õ¤±¡¢¸æ¼é¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
±§Ãè¶âÇó¸æ¼é(R)¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¸÷¤êµ±¤¯±§Ãè¶âÇó¸æ¼é(R)
¡¦¡Ö¾¡Î¶(¥«¥Á¥ê¥å¥¦)¡×¡§Î¶¤¬±§Ãè¤Ø¾º¤ë»Ñ¤Ë´ê¤¤¤ò¾è¤»¡¢¾¡±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë
¡¦¡Ö´êÀ±(¥Í¥¬¥¤¥Ü¥·)¡×¡§ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÁë¤«¤é°ìÈÖÀ±¤Ë´ê¤¤¤òÂ÷¤¹¡¢´õË¾¤Î¾ÝÄ§
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§³Æ2,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡§½Ä7cm¡ß²£3.8cm¡ß¸ü¤µ3mm
¤á¤¬¤ÍÉ³¥«¥é¡¼¡§Á´10¼ïÎà(Çò¶â¡¦¹õ¤Ï¶¦ÄÌ)
ÇîÉÊ´Û¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤á¤¬¤ÍÉ³¥«¥é¡¼¡§¿å¡¦ÎÐ¡¦Åí
¾¡Î¶-Çò¶â-
´êÀ±-¹õ-
¾¡Î¶-¿å-
´êÀ±-ÎÐ-
¾¡Î¶-Åí-
¼Ì¿¿¡§¡Ö¾¡Î¶¡×¡Ö´êÀ±¡×2¼ïÎà¤Î¸æ¼é¤È¤á¤¬¤ÍÉ³¥«¥é¡¼Å¸³«
¡ÚÇîÉÊ´ÛTOY PARK¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡§ÇîÉÊ´ÛTOY PARK¶äºÂËÜÅ¹ 1F(Ãæ±û¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼²£)
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ8-11
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§11:00¡Á20:00(¢¨Å¹ÊÞ¤Ë½à¤º¤ë)
ÇîÉÊ´ÛTOY PARK¶äºÂËÜÅ¹(¶äºÂ8ÃúÌÜ)
ÇîÉÊ´ÛTOY PARK¶äºÂËÜÅ¹¥í¥´
