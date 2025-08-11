◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2025年8月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。

この日の先発は初対戦の左腕ラウアー。ドジャース先発グラスノーが初回から失点する苦しい立ち上がりの中、大谷はカウント1―2から低めのカットボールにやや態勢を崩されながらもうまく角度をつけると、右翼方向へ角度25度、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）の低い打球で右翼席の400フィート（約121.9メートル）地点まで運んだ。2試合連続の豪快弾に本拠は初回から大盛り上がりとなった。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をジョー・デイビス氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

デイビス氏は「ライトへ深く飛ぶ…同点だ！」と絶叫。「40号を放ってから24時間も経たないうちに、わずか1打者で41号に到達し、同点になった」と興奮気味に語った。

前日9日（同10日）5回、1死走者なしで迎えた第3打席で大谷は40号を放ったばかりだった。