◇インターリーグ ドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放ち、トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。本塁打ペースは昨年の54本塁打を上回る56本塁打ペースとした。先頭打者弾は今季11本目、9試合連続安打は今季3度目で今季最長タイとなった。第4打席も安打を放ち、今季3度目の3試合連続マルチ安打としたが、救援陣が乱調で痛恨の逆転負けを喫して連勝が2で止まった。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したため、首位ドジャースとのゲーム差は2に縮まった。

この日の先発は初対戦の左腕ラウアー。ドジャース先発グラスノーが初回から失点する苦しい立ち上がりの中、大谷がすぐさま一発を放って追いついた。カウント1―2から低めのカットボールにやや態勢を崩されながらもうまく角度をつけると、右翼方向へ角度25度、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）の低い打球で右翼席の400フィート（約121.9メートル）地点まで運んだ。2試合連続の豪快弾に本拠は初回から大盛り上がりとなった。2死後には4番フリーマンにも14号ソロが飛び出し、すぐさま逆転に成功した。

第2打席は2―1の2回1死二塁の場面。大谷が打席に向かうとブルージェイズベンチは迷いなく、大谷の申告敬遠を選択。申告敬遠は2試合連続で、今季11個のメッツ・ソトに4個差とするリーグ最多15個目の申告敬遠で一塁へ歩かされると、本拠のファンから大ブーイングが起きた。次打者ベッツは左前打でつないで満塁とすると、2死後にフリーマンが押し出しの四球を選んで1点を加えた。

第4打席は1点差に迫られた6回1死一塁の場面。カウント2―2から4番手右腕ドミンゲスの内角速球にやや差し込まれながらもライナー性の打球で中前に運んだ。2死後には大谷が二盗に成功。判断良くスタートを切ると、ベースの右隅に滑り込んで相手のタッチをかわして4試合ぶりの盗塁を決めた。しかし、2死一、二塁から二塁走者の大谷が三盗も狙ったが、今度はタッチアウトとなり、追加点は奪えなかった。

5番手トライネンが1イニング2被弾して逆転され、1点を追う8回1死二塁では再び相手ベンチが申告敬遠を選択し、またも大谷との勝負を避け、本拠のファンから再び大ブーイングが起きた。2死後にスミスも四球でつないで満塁とすると、フリーマンが押し出し四球で同点に追いついた。しかし、代打コンフォートが捕邪飛に倒れ、一気に逆転とはならなかった。

9回には左腕ベシアが被弾。1点を追う9回は1死満塁で大谷と一打サヨナラの絶好機を迎えたが空振り三振で、ベッツも三ゴロに倒れてひっくり返せなかった。