ÃÞËÌÂ¼¤ò¤á¤°¤ë¡ª¤Á¤¯¤Û¤¯Ææ²ò¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
ÃÞËÌÂ¼¤Ç¤ÏÃÞËÌÂ¼¹çÊ»20¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Ææ²ò¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÞËÌÂ¼¤ò½ä¤ë¡Ö¤Á¤¯¤Û¤¯Ææ²ò¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¤Á¤¯¤Û¤¯Ææ²ò¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)¡Á10·î26Æü(Æü)
»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³Æ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤é¡Öfurari¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆæ²ò¤¡õ¥¹¥¿¥ó¥×¤òGET¡ª
±þÊçÄùÀÚ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯10·î26Æü(Æü)
¡ÚÆæ²ò¤ÃÏÅÀ¡Û
(1)À¾¾ò±Ø¡¢(2)ºäËÌ±Ø¡¢(3)´§Ãå±Ø¡¢(4)ÃÞËÌÂ¼Ìò¾ì¡¢(5)ÃÞËÌÂ¼¿Þ½ñ´Û¡¢(6)ºä°æ»Ù½ê¡¢(7)À¾¾ò²¹Àô¤È¤¯¤é¡¢(8)ºäËÌÁñ¡¢(9)´§ÃåÁñ¡¢(10)¤Õ¤ë¤µ¤È´Û¡¢(11)Æ»¤Î±Ø¤µ¤«¤¤¿¡¢(12)¤Þ¤ó¤À¤é¤Î¾±¡¢(13)¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡¢(14)¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡¢(15)¤ä¤¹¤é¤®¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¾ì¡¢(16)ÂçÂì¡¢(17)É÷±Û¤·Æ½(Å¸Ë¾Âæ)¡¢(18)ÂçÀÚÄÌ¤·¡¢(19)º¹ÀÚ¶®¡¢(20)ÀÄÌø¾ëÔ®¸ø±à
¡Ú¾ÞÉÊ°ìÍ÷¡Û
¢¡»²²Ã¾Þ¡§¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ
¢¡Ææ²ò¤¾Þ¡§Ææ²ò¤¤ÎÅú¤¨¤ËÀµ²ò
¡ÖÃÞËÌÂ¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º(¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°Â¾)¡×ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ
¢¡¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¡§¥¹¥¿¥ó¥×Á´20¸Ä
¡Ö¤¤¤Á¤´±à¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ü²¹ÀôÆþÍá·ô2Ëç¡ÜÃÞËÌÂ¼¤ªÅÚ»ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡×ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ
ÃÞËÌÂ¼¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÞËÌÂ¼¤ÏJR¤Î±Ø¤¬3¤Ä¤¢¤ê¡¢2023Ç¯12·î¤ËÄ¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÃÞËÌ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
ÃÞËÌÂ¼¤Ç¤ÏÃÞËÌÂ¼¹çÊ»20¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Ææ²ò¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÞËÌÂ¼¤ò½ä¤ë¡Ö¤Á¤¯¤Û¤¯Ææ²ò¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶É÷·Ê¤Ç¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥í¡¼¥«¥ëµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤äÆæ²ò¤¤ÎÅú¤¨¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃêÁª¤ÇÃÞËÌÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Íµ¤¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÃÞËÌÂ¼¤ò¤á¤°¤ë¡ª¤Á¤¯¤Û¤¯Ææ²ò¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ appeared first on Dtimes.