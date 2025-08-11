¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×ÂçÃ«2ÀïÏ¢È¯¡¢41¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ï°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡×
ÂçÃ«¤Ï41¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢2ÀïÏ¢È¯¤ÈÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ10Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë41¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¦Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«2»î¹çÏ¢Â³¤Î41¹æ¥¢¡¼¥Á¤Î½Ö´Ö
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥¦¥¢¡¼¤¬Åê¤¸¤¿´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿¡£¤ä¤ä±Ë¤¬¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Û¤ÜÊÒ¼ê°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£
¡¡Èôµ÷Î¥400¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó122¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ106¡¦3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó171¥¥í¡Ë¤Î°µ´¬¥¢¡¼¥Á¤ËËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´¿À¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÆÃË¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÃ«¤¬¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¡¢Ï¢Â³°ÂÂÇ»î¹ç¤òº£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î9¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ëÃæ¡¢°µ´¬¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âX¤Ê¤ÉSNS¾å¤ÇÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö²¿¤Ç¤¢¤ì¤¬Æþ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡¢¤·¤«¤·¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡×¡ÖºÇ¸å¤ÏÊÒ¼ê°ìËÜ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËMVPÁè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ17¤ÎÂÇËÀ¤Ï»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]