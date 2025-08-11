¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡ªKOKO¡ÖËãíåÅò¤ÈËãíå¹áÆé¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¥»¥Ã¥È¡×
¡ÚKOKO¡Û¤è¤ê¡¢ËÜ¾ì»ÍÀî¤Î¡Èáã¤ì¤ë¿É¤µ¡É¤È¡È»Ý¤ß¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀËãíåÅò(¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó)¤ÈËãíå¹áÆé(¥Þ¡¼¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥°¥ª)¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¥»¥Ã¥È(¥¿¥ì¤ÈÌÍ¥»¥Ã¥È)¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
KOKO¡ÖËãíåÅò¤ÈËãíå¹áÆé¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¥»¥Ã¥È¡×
¡ÚKOKO¡Û¤è¤ê¡¢ËÜ¾ì»ÍÀî¤Î¡Èáã¤ì¤ë¿É¤µ¡É¤È¡È»Ý¤ß¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀËãíåÅò(¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó)¤ÈËãíå¹áÆé(¥Þ¡¼¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥°¥ª)¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¥»¥Ã¥È(¥¿¥ì¤ÈÌÍ¥»¥Ã¥È)¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¶ñºà¤È¼Ñ¤ë¤À¤±¡¦ßÖ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±ËÜ³ÊËãíå¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿©Âî¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ËãíåÅò(¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó)
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§110g(Ä´Ì£ÎÁ¡ÜÊ¿ÂÀ½Õ±«)
È¯Çä»þ´ü¡§2025Ç¯8·îÍ½Äê
ËãíåÅò¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¼«Ëý¡£
»ÍÀîÎÁÍýÆÃÍ¤Î²ÖÜ¥¤Î¤·¤Ó¤ì¤ÈÅâ¿É»Ò¤Î»É·ã¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥³¥à¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë»Ý¿É¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¡¦¤Ä¤ë¤Ä¤ë¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ê¿ÂÀ½Õ±«Æþ¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¤ä¶ñºà¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊËãíåÅò¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
»É·ã¤È¥³¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°û¤ß´³¤»¤ë¥¹¡¼¥×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ëãíå¹áÆé(¥Þ¡¼¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥°¥ª)
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§110g(Ä´Ì£ÎÁ¡ÜÊ¿ÂÀ½Õ±«)
È¯Çä»þ´ü¡§2025Ç¯8·îÍ½Äê
ËãíåÅò¤ËÂ³¤¯¡¢¼¡¤Ê¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¡ª
¡È½Á¤Ê¤·²ÐÆé¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëËãíå¹áÆé(¥Þ¡¼¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥°¥ª)¤Ï¡¢¶ñºà¤ÈÌÍ¤òÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç¹ë²÷¤ËßÖ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡¢»Ý¿É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î°ìÉÊ¡£
²ÖÜ¥¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¥³¥à¥¿¥ó¤Î¥³¥¯¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¦¤Á¤¬ËÜ¾ì¡¦»ÍÀî¤Î²°Âæ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¿ÉÅÞ¤âËþÂ¤Î¡¢¤ä¤ß¤Ä¤·ÏßÖ¤á½Õ±«¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡ªKOKO¡ÖËãíåÅò¤ÈËãíå¹áÆé¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¥»¥Ã¥È¡× appeared first on Dtimes.