先月３１日にシリーズＣブリッジラウンドを終えた人工知能（ＡＩ）半導体スタートアップのフュリオサＡＩは企業価値１兆ウォンを突破し、当初目標額の２倍以上となる１７００億ウォン規模の投資を誘致した。だが同社が初めからこのように市場の熱い関心を集めたわけではなかった。昨年中旬から今年初めまで投資市場では８３００億ウォン規模だったフュリオサＡＩの企業価値はとても高いという意見が支配的だった。

雰囲気反転の最初の火種をつけたのは米ビッグテックのメタだった。メタがフュリオサＡＩを約１兆２０００億ウォンで買収しようとしたが拒否されたという話が伝えられ同社に対する投資業界の視線が変わった。ここにさらに油を注いだのは韓国新政権のＡＩ支援基調だった。第１号国政課題として「ＡＩ３大強国」を掲げた李在明（イ・ジェミョン）大統領が当選後に国産ＡＩ半導体開発、１００兆ウォン規模の国民ファンド組成などの政策を推進しＡＩ企業に対する再評価が始まったのだ。

ＡＩ分野に大規模政策支援があふれるだろうという期待感からＡＩスタートアップに対する投資市場の熱気が高まっている。ＡＩ業界関係者は「最近は投資家が『どんな政府政策の恩恵を得られるか』という質問を多くする」と話した。プレＩＰＯ（上場前投資誘致）を進めているＡＩ半導体スタートアップのリベリオンも変化する市場の反応を体感している。昨年ＳＫ系列のＡＩ半導体企業サピオンと合併しすでに１兆３０００億ウォンの企業価値を認められたリベリオンはさらに高い価値を目標に投資家を集めている。すでにサムスンを投資家として確保した。リベリオン関係者は「以前とは確かに雰囲気が違う」と話す。

投資家の関心は上場を控えたＡＩスタートアップに集まっている。これまで韓国取引所の厳しい上場審査のために投資を敬遠する傾向があったが、最近は韓国取引所の鄭恩甫（チョン・ウンボ）理事長までメディアインタビューなどを通じて「ＡＩ特例上場制度を積極的に推進する」というメッセージを出し姿勢を変えているのだ。ある大型ＶＣ関係者は「投資家が『３年以内の上場推進が可能か』を基準として会社を評価している」と話した。セミファイブやアクリルなどすでに予備審査を申請したＡＩスタートアップに対する承認への期待感も大きくなった。業界関係者は「上場手続きを開始したＡＩ企業の中には『予備審査請求を２〜３カ月先送りしてもっと高い価値を受ければ良かった』と悔やむ所もある」と話す。

一部ではこの投資熱気を警戒する声も出ている。ある上場ＶＣ代表は「特定テーマで突然価値が大きく上がったということは、いつかそれだけ落ちる可能性もあるもので、投資家と企業ともに良いことだけではない」と話した。これに対しこの機会にＡＩ生態系を後押しする資本市場体系を作るべきという意見もある。韓国ベンチャーキャピタル協会のキム・ハクキュン会長は「個人投資家中心であるＫＯＳＤＡＱ市場に機関投資家流入ルートを開く次元から政策資金で構成されたＫＯＳＤＡＱ活性化ファンドを作るべき。ＫＯＳＤＡＱの１０％（約３０兆ウォン）ほどを機関投資家が動かすことができてこそ韓国にもナスダックのようなハイテク株環境が作られ健全なＡＩ生態系が形成できるだろう」と話した。