韓国と米国が実施する連合軍事訓練「乙支（ウルチ）フリーダムシールド（ＵＦＳ）」に対し、北朝鮮が「界線を越えるいかなる挑発行為に対しても自衛権レベルの主権的権利を厳格に行使する」と反発した。

朝鮮中央通信によると、努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相は１０日に発表した「米韓の敵対的脅威から国家の安全利益を守護するのは共和国武力の絶対使命」と題した談話で、「米韓の挑発行為を強く糾弾し、それが招く否定的な後患について厳重に警告する」と明らかにした。

努国防相は「朝鮮民主主義人民共和国に向けた武力示威は確実に米韓の安保を安全でない状況に陥らせる逆効果をもたらすことになるはず」とし「敵国の攻撃行為を抑止し、軍事的挑発に対応して国家の安全と地域の平和を守護するのは朝鮮民主主義人民共和国武力の絶対的使命」と強調した。

続いて「我々の武装力は徹底的かつ断固たる対応態勢で米韓の戦争演習騒動に対応するものであり、界線を越えるいかなる挑発行為に対しても自衛権レベルの主権的権利を厳格に行使する」と警告した。

努国防相は「実際の核戦争状況を仮定して進行される『乙支フリーダムシールド』はわが国に対する直接的な軍事的挑発になるだけでなく、停戦状態の朝鮮半島情勢の予測不可能性を増幅させ、地域情勢の不安定化を固着させる真の脅威」と指摘した。

また「誰かの『脅威』を抑止するという美名の下で敢行される米韓の一方的な軍事的威嚇と対決の企図こそが、朝鮮半島と周辺地域情勢が日々否定的に変化している根本的理由」と主張した。

これに先立ち韓米は７日、有事における韓半島（朝鮮半島）防御のための定例韓米連合訓練であるＵＦＳ演習を１８−２８日に進行するとし、今回の演習期間に計画された約４０件の野外機動訓練（ＦＴＸ）のうち約２０件は９月に延期されると明らかにした。しかし北朝鮮側は談話で一部のＦＴＸ延期などに言及しなかった。