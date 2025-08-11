カズレーザー＆二階堂ふみ結婚 発表タイミングに言及 「マスコミ」意識
俳優・二階堂ふみ（30）との結婚を発表したお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が、11日生放送のフジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）のラストに出演した。
【写真】“3人”のイラストを添えて…『家事ヤロウ!!!』結婚祝福の投稿
カズレーザーはレギュラー番組『サン！シャイン』（月〜金 8：14）を前に『めざましテレビ』のスタジオから生出演。いつも通り、真っ赤なスーツ姿。発表のタイミングについて聞かれると「マスコミが今後休みになるんで、今が一番いいかな」とさらりとボケてみせた。
カズレーザーと二階堂は前日の10日、所属事務所やSNSなどを通じ、結婚を発表した。
カズレーザーは、自身のXで「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」、「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真撃に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです」とつづった。
二階堂の事務所は「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とし、「重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」と呼びかけた。
二階堂は、1994年9月21日生まれ、沖縄出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。幻のフリーペーパーと言われる『沖縄美少女鑑』vol.4でデビュー。俳優として、多数のドラマ・映画に出演してきた。
カズレーザーは、1984年7月4日生まれ、埼玉県出身。サンミュージックプロダクション所属。安藤なつとのお笑いコンビ・メイプル超合金として活動するほか、インテリ芸人としてクイズ番組やニュース情報番組でも活躍する。
