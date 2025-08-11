´ÅÈþ¤ÊÆùÂÎ¤ËÃíÌÜ¡ª¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡É¤Ê½÷À·Ý¿Í¤¬Âç¼«Á³¤Ë¹ßÎ×¡¢°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤ÇÇÏ¤âÌ¥Î»¡ÚPHOTO¡Û
¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷À·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËç¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤¬¡È¸Â³¦¡É
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï8·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÍºÂç¤ÊÁð¸¶¤È¶õ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà½÷¤¬Î©¤Ä¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÊÇÏ¤¿¤Á¡×¤È¤À¤±Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤½¤Î¡ÈÇÏ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î¡È´ÅÈþ¤ÊÆùÂÎ¡É¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤¬ºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ð¥¹¥È¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢±ó¤¯¤ËÊüËÒ¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤µ¤¨¤â»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê°µ´¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¹¤¬¤ëÎÐ¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÈþ¤È¼«Á³¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤âÉº¤¦¡£
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯SNS¤ä¹¹ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£º£¤ä¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ý¿Í¡É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÇÏ¤¿¤Á¡É¤Î¤è¤¦¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡þ¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¥à¡¦¥¤¥§¥¹¥ë¡£2013Ç¯¤ÎMBCÂè20´ü¸ø³«ºÎÍÑ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌµ¸Â¤ËÄ©Àï¡Ù¤Î¤È¤¢¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ï©¾å¤ÇÉ½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¸ü¤«¤Þ¤·¤¯¼ÁÌä¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ø¥»¥¯¥·¥ç¥óTV·ÝÇ½ÄÌ¿®¡Ù¡Ø¥Á¥ó¥Á¥ã¥µ¥Ê¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥È1²ó¤Ç5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5000Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ÎÄó°Æ¤ò°ì½³¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£