夏に行きたい「岐阜県の穴場秘境」ランキング！ 2位「阿弥陀ヶ滝」を抑えた1位は？
澄み切った水と緑が重なる場所には、滝や伏流水の音が響き渡ります。喧騒（けんそう）を離れ静かに過ごせる天然の避暑地が、夏の旅に最適です。
All About ニュース編集部は7月24〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に「夏に行きたい穴場秘境（中部地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「夏に行きたい岐阜県の穴場秘境」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
落差約60mあり、高低差から打ちつける滝は迫力満点。滝壺までは森林浴をしながら遊歩道を使って行くことができ、滝付近では冷たい湧水を利用した流しそうめんが堪能できます。
回答者からは「真夏でもひんやり涼しく、幻想的な風景と流しそうめんの名所としても楽しめるから」（50代女性／兵庫県）、「自然が豊かで癒されそう」（40代男性／千葉県）、「穴場の滝は人が少なくてよい」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
第1から第3洞の3つのエリアに分かれており、青く照らされた蒼白の鍾乳石「竜宮の夜景」や幻想的なLEDライトで照らされた「愛深スポット」など見どころ満載。ペットを連れて観覧することもできます。
回答コメントでは「幻想的で涼しくなりそう」（30代回答しない／愛知県）、「天然の洞窟内は年間通して涼しく、夏の暑さを忘れられる穴場スポットだから」（30代女性／東京都）、「いろいろな鍾乳石や自然の美しさを楽しむことができそうだから」（40代女性／愛媛県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は7月24〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に「夏に行きたい穴場秘境（中部地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「夏に行きたい岐阜県の穴場秘境」ランキングを紹介します！
2位：阿弥陀ヶ滝／51票2位にランクインしたのは、「阿弥陀ヶ滝」です。東海一の名瀑として知られ、「日本の滝100選」と「岐阜県名水50選」に指定されています。
落差約60mあり、高低差から打ちつける滝は迫力満点。滝壺までは森林浴をしながら遊歩道を使って行くことができ、滝付近では冷たい湧水を利用した流しそうめんが堪能できます。
回答者からは「真夏でもひんやり涼しく、幻想的な風景と流しそうめんの名所としても楽しめるから」（50代女性／兵庫県）、「自然が豊かで癒されそう」（40代男性／千葉県）、「穴場の滝は人が少なくてよい」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：飛騨鍾乳洞／79票1位にランクインしたのは、「飛騨鍾乳洞」です。標高900mと日本一高いところにある観光鍾乳洞。
第1から第3洞の3つのエリアに分かれており、青く照らされた蒼白の鍾乳石「竜宮の夜景」や幻想的なLEDライトで照らされた「愛深スポット」など見どころ満載。ペットを連れて観覧することもできます。
回答コメントでは「幻想的で涼しくなりそう」（30代回答しない／愛知県）、「天然の洞窟内は年間通して涼しく、夏の暑さを忘れられる穴場スポットだから」（30代女性／東京都）、「いろいろな鍾乳石や自然の美しさを楽しむことができそうだから」（40代女性／愛媛県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)