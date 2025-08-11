¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó Âè97ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¤Î¤Ö¡¢Å´»Ò¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï ÅÐÈþ»Ò¤Î²ÈË¬¤Í¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/11¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè97ÏÃ¤¬¡¢8·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢É×ÉØÌò¤ÇÌ©Ãå
Ä«¥É¥éÂè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥â¥Ç¥ë¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿ÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¸å¤Ë¤Î¤Ö¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ëÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇËä¤á¤é¤ì¤¿¹õÈÄ¤ò¸«¤Æ¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¤À¤¬¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Ð¤«¤ê¡£°ìÊý¡¢¤Î¤Ö¤ÏÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤«¤é»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¿ôÆü¸å¡¢¤Î¤Ö¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£Ë»¤·¤¤¿ó¤ËÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÈþ»Ò¤«¤é°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¡£
