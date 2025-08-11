¡ÚÃæµþµÇ°ÅÐÏ¿ÇÏ¡Û¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¤Ê¤É13Æ¬
¡¡8·î17Æü¡ÊÆü¡ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè73²óÃæµþµÇ°¡ÊG3¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1600m¡Ë¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£¤·¤é¤µ¤®¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤Î½Å¾ÞÏ¢¾¡¤¬¤«¤«¤ë¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¤Ê¤É13Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£½©¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤Æ¾Þ¶â²Ã»»¤òÁÀ¤¦ÇÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Ú¤·¤é¤µ¤®S¡Û¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡Ä¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ï2Ãå13Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡¡58.0
¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¡¡57.0
¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡58.0
¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¡¡58.0
¥³¥ì¥Ú¥Æ¥£¥È¡¼¥ë¡¡57.0
¥¸¥å¡¼¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡55.0
¥·¥ó¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¡54.0
¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¡57.0
¥Ç¥£¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ë¡¡54.0
¥È¥é¥ó¥¥ê¥Æ¡¡57.0
¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡57.0
¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¡¡52.0
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥·¥ó¥¿¥±¡¡57.0