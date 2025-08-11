世帯年収900万円、東京郊外の5000万円のマンションを購入しようと思います。頭金はいくらくらい用意すればいいですか？

物件価格2割の頭金準備が理想？

住宅購入は数千万円～1億円を超えるものもあるほど大きな買い物で、ほとんどの人が住宅ローンを利用します。返済期間が長くなるので、自分のライフプランとの擦り合わせが重要です。

一般的には物件価格の2割の頭金を準備するのが理想とされています。金融機関によっては、頭金の準備によって優遇金利を設定している場合もあります。頭金を準備していることは、貯金できる家計であることの証明にもなるので、信用を得る効果も期待できるでしょう。

5000万円の物件を購入する場合、頭金の有無によって毎月の返済額にどのくらいの差があるのでしょうか。図表1にシミュレーションしてみました。

図表1



このように、頭金を準備すると住宅ローンの負担を軽減する効果があります。借入金額が少ないと、支払総額の差も歴然です。

住宅購入時に必要なお金は、物件価格だけではないことにも注意が必要です。ローンを借りるための手数料や登記費用、税金、保険料などの諸費用がかかります。新築の場合は物件価格の3～7％、中古の場合は6～10％が目安といわれています。つまり、この諸費用と頭金は購入時に現金で用意する必要があります。



返済計画に余裕はありますか

“2割の頭金＋諸費用を準備すること”となると、難しいと感じる方もいるでしょう。相談者の場合だと物件価格5000万円なので、諸費用を7％と仮定すると5000×（0.2＋0.07）＝1350万円 です。

物件価格は上昇基調にあります。頭金を貯めている間も値上がりを続けることを考えると、“頭金はゼロでも早期に購入したい”という意見もあり、その考えも一理あります。

頭金アリとナシ（早期に購入する）について整理してみます。

頭金アリのメリットは先述したように、毎月の住宅ローン支払いの負担を減らすことで、支払総額も減らすことになります。

一方、頭金はナシあるいは少なくても早期に購入することを選択する場合は、

●準備している間に物件価格が上がる可能性がある

●今後、借入金利が上がる前に購入したい

●頭金が貯まるまで年数がかかると、住宅ローンの完済時に高齢になってしまう

という意見です。

2割の頭金にこだわる必要はありませんが、冒頭にも書いたように「自分のライフプランを考えた時に返済計画に無理はないか？」という確認は必要です。

“家賃の代わりに住宅ローンを払うことで、マンションが自分のモノになる”という考えもありますが、想定外のことがおきた時に簡単に引っ越せないことや、大きな借金を背負っているという自覚を持つことは大切だと思います。



もう一つの注意点

相談者の属性は“世帯年収900万円”ということですが、ローンを契約する際に注意点がもう一つあります。

物件価格の高騰もあり、夫婦でペアローンを組むケースが増えています。

ペアローンにより借入金額を増やすことができますし、住宅ローン控除の恩恵も2人分受けられます。そうしたメリットもありますが、住宅ローンの返済は長期間になります。“人生は山あり谷あり”といわれ、返済期間中に育児や転職、さらには親の介護などで思わぬ事態が起きることもあるでしょう。

貸してもらえる金額ではなく、返済できる金額を今一度試算することは重要です。気に入った物件が見つかると、舞い上がってしまうこともあるでしょう。しかし、無理は禁物です。余裕を持った計画を立てて、マイホームを手に入れてください。

執筆者 : 宮粼真紀子

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士