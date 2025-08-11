１０日に女優・二階堂ふみとの結婚を発表した、お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーが１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜、前８時１４分）に出演した。カズレーザーは同番組の月、金曜のスペシャルキャスターを務めている。

８時１２分頃、前番組「めざましテレビ」との中継に、いつも通りの赤いスーツで登場。伊藤利尋アナウンサーから「おめでとうございます」と祝福を受けると「ありがとうございます」と頭を下げた。心境を聞かれると「非常にうれしいの一言でございます」と幸せそうに笑み。電撃発表となったタイミングについては「マスコミが休みになるので、今が一番いいタイミングかな」と明かし、スタジオの笑いを誘った。

「サン！シャイン」でも冒頭、ＭＣの俳優・谷原章介が「カズさん、結婚おめでとうございます」と祝福。スタジオは拍手に包まれた。カズレーザーは「時間を頂戴して恐縮でございます」としながら約１分間、谷原からの質問に答える形式で「僕より全てがしっかりしている」、「社長と呼んでいます」などと二階堂について明かした。私生活でも赤の服を着続けるが、結婚前に交際の報道が出ることはなかった。谷原から「よくバレなかった」と言われると「意外と何とかなるもんです。（服は）普通にこの（赤）感じで。旅行とか行くときは、さすがにトーンは落としますけどね」と笑っていた。

１０日午後４時頃、２人はそれぞれの事務所の公式サイト、ＳＮＳを通じて発表。カズレーザーは連名の文書で「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしました」と報告。「如何（いかん）せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」などとした。一方の二階堂も入籍の報告をし、「４６４９！」と直筆メッセージも添えた。

カズレーザーは１０日の発表直前にＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に出演していたが、言及はしていなかった。