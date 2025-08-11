¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡µÆÃÓ£³¥é¥ó¡õ£´ÂÇÅÀ¡Ö¡ØÉâ¤¤¤Æ¤³¤¤¡¢Éâ¤¤¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÜÅöÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡ÖÃæÆü£µ¡Ý£¶¹Åç¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Çº£µ¨¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÃæÂ¼¾©¤¬¾¾ÍÕ¤«¤é¼«¿È½é¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤È¤Ê¤ë£µ¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¤Ë¤ÏµÆÃÓ¤¬º¸ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¤Î£³¹æ£³¥é¥ó¡£ºÆ¤Ó£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¡¢ËöÊñ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£±»à»°ÎÝ¤«¤éµÆÃÓ¤¬·è¾¡¤Îº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¶ÌÂ¼¤Ï£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡ÝÈ¬²ó¤ÏÂåÁö¤Î±©·î¡¢ÂçÀ¹¤¬¹¥ÁöÎÝ¡£
¡¡¡Ö±©·î¤âÂçÀ¹¤â¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Í¡×
¡¡¡ÝµÆÃÓ¤¬£´ÂÇÅÀ¡£
¡¡¡Ö¡ÊÏ»²ó¤Î°ìÈ¯¤Ï¡Ë£²µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡ØÉâ¤¤¤Æ¤³¤¤¡¢Éâ¤¤¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¶ÌÂ¼¤ÎÅêµå¤Ï¡£
¡¡¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë£´ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¤Î¿ÀµÜ¡¢Á°¡¹²ó¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤è¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý±¦¼ê¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿Ãæºê¤Î¾õÂÖ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÌÀÆü¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤ò¸«¤Æ¡×