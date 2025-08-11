米大リーグは１０日（日本時間１１日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースはア・リーグ東地区のブルージェイズと対戦。

１番指名打者（ＤＨ）で先発したドジャースの大谷翔平は一回に２試合連続となる４１号の同点ソロ本塁打を放った。連続試合安打を９に伸ばすとともに、本塁打数はこれでフィリーズのシュワーバーに並び再びナ・リーグトップに。六回には中前打を放ち、３試合連続の複数安打とした。４―５の九回一死満塁の好機では三振に倒れ、チームはそのまま敗れた。（デジタル編集部）

今季１１度目の先頭打者本塁打は中堅右へ運んだ。

ブルージェイズの３０歳左腕ラウアーは立ち上がりから速球で押し、大谷は内角の３球目をファウルしてカウントは２―１。４球目の１３６キロのカットボールに大谷はやや泳いだ形になったが、バットはしっかり球を捉えていた。飛距離１２２メートルのライナーでスタンドに突き刺さり、試合を振り出しに戻した。

ドジャースはその後、二死から４番のフリーマンが１４号勝ち越しソロで続いた。

二回の第二打席も大谷は得点にからんだ。一死二塁から申告敬遠で出塁。その後、フリーマンの押し出し四球で３点目が入った。ドジャースが３―１でリード。

四回は先頭で打席に立ったが、３球目の直球を見逃し、３球三振。

リードを１点差とされた直後の六回裏には、一死走者なしの場面で、６球目の高めの直球を中前にはじき返し、この日２安打目。

ドジャースは八回表に逆転を許し、３―４と１点リードされた。その裏、大谷は一死二塁からこの日、２度目の申告敬遠で出塁。その後、二死満塁となり、フリーマンが四球を選んで同点に追いついた。

ブルージェイズは九回に勝ち越した。

ドジャースはその裏、一死満塁で大谷が打席に立ち、フルカウントまで粘ったが、最後は相手左腕のスライダーに空振り三振。続くベッツも倒れ、チームは４−５で敗れた。