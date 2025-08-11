「中日５−６広島」（１０日、バンテリンドーム）

キクがやったぞ！広島の菊池涼介内野手（３５）が今季最多４打点の活躍で勝利に貢献した。六回に一時同点の３号３ランを放つと、八回には決勝の左犠飛。チームはバンテリンドームで昨年４月２７日以来、２３試合ぶりとなる１試合４得点以上をマークし、ようやく“呪縛”から解き放たれた。４位に再浮上した勢いそのままに、１１日から本拠地で首位・阪神と３連戦に臨む。

バンテリンドームでの今季最終戦を白星で飾り、左翼席の鯉党へあいさつを行うナインに温かい拍手が送られる。直後のヒーローインタビューにはもちろん菊池が登場。４打点をたたき出したベテランは、「たまたまです。バンテリンドームにしか来られないファンの方もいる。勝利を届けられて良かったし、うれしい」と頬を緩めた。

１−４の六回だ。１死一、二塁で迎えた第３打席。１ボールから松葉のスライダーを振り抜いた。打球はギリギリで高い左翼フェンスを超える同点の３号３ラン。バンテリンドームで昨年４月２７日以来となる１試合４得点以上となり、ついに呪縛を解き放った。ともに遊ゴロに倒れた１、２打席目を「がっつきすぎた」と反省。「良い意味で割り切っていけた」と一振りで試合を振り出しに戻した。

再び１点を追う展開となった八回は末包の適時二塁打で同点とし、１死三塁で菊池が打席へ。２ボールから橋本の１４９キロを左翼定位置付近まで運び、三走・大盛がホームインし、これが決勝点となった。

直近２試合は二塁のスタメンを７月下旬に支配下登録されたばかりの前川に譲った。他にも二俣、羽月ら若手内野手がアピールを続けるが、「僕らみたいな（ベテランの）力も必要だというところをちょっと見せられた」と意地をのぞかせた。

チームは再び４位に浮上。まだまだ上位を目指せる位置にいる。「必死にやるだけ」と一戦必勝を強調した菊池。背番号３３が夏場の戦いで存在感を高めていく。