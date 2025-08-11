夫が遺した100坪の邸宅と1億円を超える資産。趣味の絵を描きながら穏やかな余生を送る81歳の女性は、「いい人生だった」と微笑みます。しかしその裏で、資産をめぐり子どもたちの関係に静かな亀裂が走り始めていました。「うちの子は大丈夫」そう信じていた彼女が、今になって明かす「唯一の後悔」とは。多くの家庭にとって他人事ではない、相続問題のリアルと、家族の絆を守るためのヒントに迫ります。

亡き夫とコツコツ築いた資産…穏やかな老後に忍び寄る「家族の亀裂」

東京都心から電車で1時間ほど。緑豊かな丘陵地に広がる古い住宅街の一角に、鈴木静子さん（81歳・仮名）の自宅はあります。100坪と都内としては広大な敷地には、夫の正一さん（仮名・故人）が趣味で手入れをしていた庭木と、ささやかな花壇が広がっていました。正一さんは真面目な会社員で、定年まで勤め上げ、静子さんと共にこの家を建てました。7年前に正一さんに先立たれ、今は穏やかな一人暮らしを送っています。

「主人が亡くなって、もう5年になります。あちこちガタはきていますけど、こうして庭を眺めながら、好きだった絵を描いて過ごせるのですから、幸せなものですよ」

そう言って微笑む静子さんの傍らには、描きかけの油絵が置かれていました。月18万円の年金は趣味の画材代や友人との会食に消えていくそうですが、暮らしに困ることはありません。夫婦で長年かけてローンを返し終えたこの家と、コツコツ貯めてきた貯蓄。最近、不動産価格が上がっていると聞き、軽い気持ちで近所の不動産屋に家の価値を査定してもらったところ、驚くほどの値段がついたといいます。その結果、総資産は1億円を超えていることがわかりました。まさしく、真面目に生きてきた人生の集大成といえるでしょう。

しかし話題が都内の企業に勤める長男（55歳）と、近隣の市に嫁いだ長女（52歳）の二人の子どもたちのことに及ぶと、静子さんの目線がふと、庭の遠く一点に向けられたのです。

「ええ、二人ともよく顔を見せてくれます。特に自宅の査定額を知ってからは、週末になるとどちらかが必ず来てくれるんですよ。ありがたいことです」

その言葉とは裏腹に、その口調にはどこか憂いのようなものが含まれているように感じられます。長男はこの家の資産価値や維持管理について、長女は静子さんの健康を気遣いつつも、老後の資金計画について。どちらも親を気遣う言葉ではあるのですが、その会話の端々から、「資産」という二文字が透けて見える気がしてならないといいます。

「この家、今売ったらすごい金額になるらしいな」「お母さんの後の固定資産税って、どうなるんだろう」。そんな言葉が、悪気のない世間話のように、しかし確実に静子さんの耳に届くようになりました。彼らが帰ったあと、広すぎるリビングに一人取り残されると、言いようのない不安が胸に広がるといいます。

相続は、時に家族の関係を大きく変えてしまいます。裁判所『令和4年司法統計』によると、2022年に全国の家庭裁判所で扱われた遺産分割事件のうち、争いの対象となった遺産価額が「5,000万円以下」の案件は、全体の76％以上を占めています。さらに「1,000万円以下」の案件ですら33％にのぼり、決して富裕層だけの問題ではないことがわかります。

「うちに限って、まさか…」が生んだ争族の火種

「いい人生だったと思っています。主人と2人で力を合わせ、子どもたちにも不自由な思いはさせずに育て上げました。でもね、たったひとつだけ、後悔していることがあるんです」

その唯一の後悔とは、「夫の死後、すぐにでも子どもたちと資産についてきちんと話し合わなかったこと」でした。

「主人が亡くなった直後は、みんな悲しみにくれていて、とてもお金の話などできませんでした。少し落ち着いてからも、『うちの子どもたちは仲がいいから大丈夫』『まさか、うちが相続で揉めるなんて』、そう思って先延ばしにしてしまったんです」

そのことが現在の不安につながります。長男は「長男である自分が家を継ぐのだから、資産の大部分を相続するのが当然だ」と考えている節があり、長女は「法律に則って、きっちり平等に分けてほしい」と願っていることを、静子さんは最近の彼らの言動から感じ取っています。

良かれと思って保ってきた沈黙が、かえって子どもたちの疑心暗鬼や不公平感を生み、それぞれの配偶者の意見なども絡み合って、状況を複雑にしているようでした。

決定打となったのは、先月のある出来事です。静子さんの目の前で、二人が資産の分け方について、初めて口論めいた言葉を交わしたのです。その瞬間、静子さんは血の気が引く思いがしたといいます。

「主人が遺してくれたこの家や貯金は、もともと、この子たちの将来のためにと思って築いてきたものです。それが原因で、家族仲ににひびが入ってしまうなんて、考えもしませんでした。今となっては、何から話せばいいのか、どう切り出せばいいのか、もう分からないのです」

静子さんのような後悔をしないために、できることは、「終活」を通し、家族全員で未来の話をすること。相続の話というと身構えてしまいますが、「これからの我が家のことを、みんなで一度話しておかない？」といった形で、親が元気なうちに想いを伝える場を設けることが重要です。そこでは資産の額を伝えるだけでなく、「なぜこの資産を築いたのか」「家族に今後どう暮らしてほしいのか」という親の"想い"を共有することが、何よりの争続対策になります。

次に、その想いを法的な効力のある形で残す「遺言書」の作成です。自筆でも作成できますが、不備があると無効になる恐れもあるため、公証役場で作成する公正証書遺言が確実でしょう。財産の分け方を記すだけでなく、「付言事項」として家族への感謝や願いを綴ることで、単なる事務手続きではない、心のこもったメッセージとして遺すことができます。

株式会社ルリアンが行った『相続・終活に関する全国調査2025』によると、終活を行っているのは全体の21.2％。具体的な終活内容で最も多かったのが「物の整理・不用品の処分」（10.6％）、「遺言書作成」（4.7％）、「生前贈与など相続税対策」（4.5％）でした。

静子さんのように、すでに不安材料があったとしても、決して手遅れではありません。まずは勇気を出して想いを伝えること。それが、争族を生まないための第一歩になります。

