TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ10Ê¬¤Ë¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å³²¡Ë¤ò¾åÅ·Áð»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡Û·§ËÜ¸©¡¦¾åÅ·Áð»Ô¤ËÈ¯É½¡¡¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤áºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ã·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5ÁêÅö¡ä 11Æü08:10»þÅÀ

¡ÚÆÃÊÌ·ÙÊó¡ÊÂç±«¡Ë¡Û¹ÓÈø¶ÌÌ¾¡¢±§¾ëÈ¬Âå¡¢Å·ÁðÃÏÊý¤ËÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¹¤Ç¤ËºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢Ì¿¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å³²¡Ë¤Ï¡¢5ÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢´í¸±ÅÙ¤ä¶ÛµÞÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö¥ì¥Ù¥ë5¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£·§ËÜ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£È¬Âå»Ô
¢¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÄ«

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¹ÓÈø»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¶ÌÌ¾»Ô
¢¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÄ«

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»³¼¯»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£µÆÃÓ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£±§ÅÚ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾åÅ·Áð»Ô
¢¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÄ«

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£±§¾ë»Ô
¢¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÄ«

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£°¤ÁÉ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Å·Áð»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¹ç»Ö»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÈþÎ¤Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¶ÌÅìÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Æî´ØÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Ä¹½§Ä®
¢¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÄ«

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÏÂ¿åÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÂçÄÅÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£µÆÍÛÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Æî¾®¹ñÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾®¹ñÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»º»³Â¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¹â¿¹Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£À¾¸¶Â¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Æî°¤ÁÉÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¸æÁ¥Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£²ÅÅçÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£±×¾ëÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¹Ãº´Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»³ÅÔÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£É¹ÀîÄ®
¢¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÄ«

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¸ÞÌÚÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÎêËÌÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡80mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü