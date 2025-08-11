ジバンシイの新作パウダーで光と透明感を纏う肌へ

ジバンシイの人気フェイスパウダー「プリズム・リーブル・プレストパウダー」が、2025年8月13日（水）に刷新されて登場します。粉体は従来比26％軽量化＊1され、肌に溶け込むような軽やかさを実現。透明感とカバー力の両立を叶えながら、なめらかで自然なマット肌に仕上げます。5色のカラーはそれぞれ異なる肌悩みにアプローチ。新たに改良されたミラー＆ブラシ付きのパッケージで、外出先でもメイク直しが簡単に♪透明感にこだわるあなたへ贈る、ジバンシイの新しい名品です。

光と色が織りなす、新質感の透明肌

プリズム・リーブル・プレストパウダー

ジバンシイが提案する「プリズム透明感」は、4色のパウダーが肌の上で光と色のハーモニーを奏で、まるでオーラを纏ったような印象に導いてくれます。

26％軽量化＊1された粉体は肌になじみやすく、まるで何も塗っていないかのようなエアリーな感覚。

毛穴や色ムラをふんわりぼかしながらも、しっかりとメイクを定着させるから、テカリを抑えて長時間美肌をキープできます。

エモリエントマットテクノロジー*2が潤いも与えてくれるので、夏でも乾燥知らずの快適なつけ心地です。

肌トーン別に選べる5色展開が魅力

「プリズム・リーブル・プレストパウダー」は、肌悩みに寄り添った5色展開。各カラーは、4つの補色パウダーを組み合わせた独自設計です。

No.00 オパルセント・チュール：黄ぐすみやくすみを補整し、明るく透明感のある印象に。

No.01 パステル・シフォン：赤みや黄味をカバーし、澄んだ肌印象に。

No.02 ホワイト・サテン：自然なトーン補整でナチュラル美肌を演出。

No.03 ローズ・ヴェイル：血色感と幸福感をまとったロージートーン。

No.04 アシッド・シフォン：健康的な明るさといきいきした印象に。

いずれも7g／税込7,480円。使い方は4色をブラシでミックスし、顔の中心からやさしく塗布。ポイント使いでの補整も可能です。

外出先でも美肌をキープできる設計

パッケージには、便利なミラーとブラシが内蔵されていて、外出時のメイク直しにもぴったり。ブラシケースが横開きにリニューアルされたことで、よりスムーズに使えるようになりました。

ジバンシイが誇る「プリズム・リーブル」シリーズならではの美しい発色と仕上がりを、いつでもどこでも手軽に楽しめます。持ち歩くだけで気分もアップ♡シーンを選ばず活躍する一品です。

透明感を極める、ジバンシイの新名品へ

従来のツヤやマットとは一線を画す、ジバンシイの「プリズム・リーブル・プレストパウダー」。

肌の上で光と色が交差することで、透明感あふれる肌印象を演出します。機能性、仕上がり、美しさを兼ね備えたこのアイテムは、メイク好きはもちろん、ナチュラルに仕上げたい人にもぴったり。

先行発売は2025年8月6日（水）から一部店舗とオンラインで開始。今夏、ジバンシイの新パウダーで、あなたの美しさにさらなる磨きをかけてみませんか？